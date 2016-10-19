احداث ساختمان های اداری در ملارد با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر خراسانی شهردار ملارد در جلسه شورای اداری این شهرستان که در سالن بعثت بخش صفادشت و با حضور جمعی از مسئولان محلی، منطقه ای و استانی برگزار شد، اظهار داشت:شهرداری ملارد یکی از نهادهای تأثیرگذار در ارائه خدمات به مردم محسوب می شود و تلاش ما همواره بر این امر استوار بوده تا در حد بضاعت و امکانات موجود، ضریب کمی و کیفی ارائه خدمات شهری به مردم ساکن در ملارد افزایش یابد.

وی افزود:یکی از چالش های پیش رویِ شهرداری ملارد به مازاد نیروی موجود در آن معطوف می شود که در سال های گذشته به این مجموعه اضافه شده اند و بخش قابل توجهی از هزینه های جاری صرف حقوق و مزایای پرسنل این مجموعه می شود.

خراسانی گفت:تلاش شده در این دوره، از هر گونه جذب نیرو جلوگیری شود و در طول سه سال اخیر با حمایت های جدی شورای شهر، این موضوع متوقف شده است.

شهردار ملارد عنوان کرد:آنچه که در حال حاضر به عنوان ضرورتی جدی در شهر ملارد مطرح است، به لزوم ساخت و احداث ساختمان های اداری معطوف می شود که امیدواریم با جدیت تمام، مورد توجه مدیران کل ادارات تابعه باشد.

وی افزود:شهرداری ملارد با اختصاص زمینی مناسب در قالب سایت اداری، بستر احداث شهرک اداری را فراهم ساخته و انتظار می رود، دستگاه های مسئول نیز با تلاش مجدانه نسبت به اتمام و پیگیری مراحل ساخت ساختمان های اداری اقدام کنند، زیرا استیجاری بودن ادارات در این شهرستان و پرداخت اجاره بها، محدودیت های قابل توجهی را در عرصه مالی شهرداری ایجاد کرده است.

خراسانی در ادامه با اشاره به نقش موثر بودجه و اعتبارات در تحقق اهداف مورد نظرگفت:بدون تردید اختصاص وتزریق مالیات بر ارزش افزوده، رفع کننده بخشی از نارسایی ها و محدودیت های مالی شهرداری خواهد بود، اما در حال حاضر سهم قابل توجهی از میزان ارزش افزوده واحدهای تولیدی ملارد به تهران اختصاص می یابد که امیدواریم در این خصوص تجدیدنظر لازم لحاظ شود.

شهردار ملارد عنوان کرد:سهم هر روستایی در قالب مالیات بر ارزش افزوده، ۴۳ هزار تومان و در حوزه شهری، ۶۰ هزار تومان برآورد شده و این در شرایطی است که این میزان برای هر شهروند تهرانی، بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه می شود.

وی در خاتمه یادآور شد:اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مقتضی برای تأمین درآمدهای پایدار از دیگر دستور کارها و اهدافی است که شهرداری ملارد برای تأمین هزینه های مالی مورد نیاز با جدیت، آن را پیگیری خواهد کرد و امیدواریم در آینده شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتری در شهر ملارد باشیم.