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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

در متن استعفای گودرزی آمده است؛

وزیر ورزش چند ماه قبل هم از روحانی درخواست استعفا کرده بود

وزیر ورزش چند ماه قبل هم از روحانی درخواست استعفا کرده بود

وزیر ورزش و جوانان متن استعفایی که به رئیس جمهور داده بود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل استعفای دکتر محمود گودرزی، به این شرح است:

«بسمه تعالی
حضرت حجت السلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام و ارادت

بابت اعتمادی که ظرف سه سال گذشته به اینجانب مبذول فرمودید بسیار سپاسگزارم و خشنودم اگر توانسته‌ام باری ولو اندک و حقیر از دوش دولت بزرگوار بردارم. همانگونه که استحضار دارید چند ماه قبل نیز استدعا کردم که اجازه بفرمایید تا در سنگری دیگر ارائه خدمت بدهم. مجددا استدعا دارم با استعفای اینجانب موافقت بفرمایید.

همواره دعاگوی حضرتعالی هستم و آرزو دارم در تحقق اهداف عالیه نظام و برنامه های دولت کریمه تدبیر و امید موفق و موید باشید.

با احترام محمود گودرزی ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵»

کد مطلب 3800564
رضا خسروي

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