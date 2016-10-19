برانکو کدورت با رضاییان را کنار بگذارد/ چیزی از دفاع چپ ندیدم!

رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار پرسپولیس برابر استقلال خوزستان در هفته نهم لیگ برتر گفت: خدا را شکر بازیکنان اعتماد به نفس بالایی دارند اما بازیکنان باید بدانند که هر مسابقه برای آنها حکم فینال را دارد و اگر هدف قهرمانی در لیگ است باید تمام امتیازات پیش رو کسب شود و هیچ امتیازی از دست شاگردان برانکو نرود.

وی با اشاره به بازی برابر استقلال خوزستان افزود: حریف پرسپولیس بازیکنان تکنیکی خوبی دارد سرخپوشان باید در پوشش همدیگر خوب عمل کنند تا اگر بازیکنی جا ماند، پوشش دیگری پشت او حضور داشته باشد تا از نفوذ حریفان جلوگیری کند. از طرفی پرسپولیس برای موفقیت باید وسط زمین را مانند بازی با نفت در اختیار بگیرد و اجازه مانور را به بازیکنان حریف ندهد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: نکته ای که قابل توجه است این است که هنوز تیم موقعیت های زیادی را از دست می‌هد. تیمی که برای قهرمانی آماده می‌شود نباید به راحتی از موقعیت های به دست آمده بگذرد.

شاهرودی در رابطه با نیمکت نشینی رضاییان گفت: برانکو باید دیگر در رابطه با رضاییان کدورت را کنار بگذراد. رضاییان بازیکنی است که قابلیت بازی در چند پست را دارد و برانکو حالا نه به عنوان بازیکن فیکس بلکه به عنوان بازیکن جایگزین از وی استفاده کند.

وی تصریح کرد: اگر بحث نظم کاری در این موضو دخیل است پس چرا برانکو طارمی را بازی داد؟ او باید دیگر کم کم به رضاییان اعتماد کند و او را بازی دهد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با عملکرد دفاع چپ سرخ ها در هفته های اخیر گفت: البته همه بازیکنان پرسپولیس خوب هستند و من قصد توهین به کسی را ندارم اما باید به این نکته توجه داشت که بازیکنان بزرگی در طول تاریخ در این پست بازی کردند تا الان از دفاع چپ پرسپولیس چیزی ندیدیم.