تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در فناوری فضایی دست می یابیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی افزود: مرکز ملی فضایی تمرکز خود را روی ساخت و پرتاب ماهواره گذاشته و برخی اهداف محقق شده است.

وی افزود: فناوری فضایی یک فناوری پیچیده است که یک معادله چند متغیره از عوامل مختلف را شامل می شود و فقدان یا کمبود هر عامل در آن باعث ایجاد محدودیت خواهد شد.

به گفته منطقی، در این حوزه ضمن بهبود زیرساخت ها باید برنامه‌ریزی هایی برای پرتاب و فناوری های فضایی و... نیز داشته باشیم که یکی از عوامل اصلی محدودیت این حوزه ها بحث بودجه است.

وی تصریح کرد: اگر زیرساخت ها فراهم باشد ما می توانیم تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی خود در این حوزه دست پیدا کنیم.