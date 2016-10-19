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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

رئیس مرکز فضایی:

تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در فناوری فضایی دست می یابیم

تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در فناوری فضایی دست می یابیم

رئیس مرکز ملی فضایی گفت: در صورتیکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود، می توانیم تا سال۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در حوزه فناوری فضایی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی افزود: مرکز ملی فضایی تمرکز خود را روی ساخت و پرتاب ماهواره گذاشته و برخی اهداف محقق شده است.

وی افزود: فناوری فضایی یک فناوری پیچیده است که یک معادله چند متغیره از عوامل مختلف را شامل می شود و فقدان یا کمبود هر عامل در آن باعث ایجاد محدودیت خواهد شد.

به گفته منطقی، در این حوزه ضمن بهبود زیرساخت ها باید برنامه‌ریزی هایی برای پرتاب و فناوری های فضایی و... نیز داشته باشیم که یکی از عوامل اصلی محدودیت این حوزه ها بحث بودجه است.

وی تصریح کرد: اگر زیرساخت ها فراهم باشد ما می توانیم تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی خود در این حوزه دست پیدا کنیم.

کد مطلب 3800572
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    نظرات

    • دکترای هوا-فضا ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
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      برای من واقعا جای سوال هست چرا ایران با وجودی که جز چند قدرت موشکی دنیا هست در بخش پرتاب گر فضایی این قدر کند جلو میره!؟ در برنامه ده ساله فضایی کشور قرار بود از سال 85 تا 95 یعنی امسال به مدار ژئو برسیم با عبور از چهار کلاس از پرتاب گرهای سفیر سیمرغ سریر و در نهایت قائم ولی هنوز داخل کلاس اول میکرو پرتاب گرها یعنی سفیر با ماهواره های دو ماهه گیر کردیم!! جالبه هنوز سیمرغ هم عملیاتی نشده حالا سفیر سه سریر و قائم بمانند!!..ده سال درجا زدن از عجایب روزگار هست.....پرتاب گرهای فضایی هزینه زیادی هم نسبت به بخش هوایی ندارن که مثلا مجبور بشی دها میلیارد دلار برای خرید دویست فروند هواپیما هزینه کنی الآن هند با چند صد میلیون فقیر یکی از بهترین پرتاب گرهای سوخت جامد دنیا رو ساخته که با سالی یک پرتاب سی چهل میلیون دلاری چند ماهواره مدار ژئو و...با موفقیت در مدار ژئو قرار میده.

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