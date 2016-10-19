کارگاه آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کارگاه آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک در گلستان به همت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، صبح چهارشنبه با حضور رابطین و کارشناسان IT دستگاه‌های اجرایی گلستان در سالن اجتماعات استانداری آغاز و بعدازظهر این روز به پایان رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان با اشاره به پیاده سازی نقشه راه دولت الکترونیک که در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دارد، گفت: این کارگاه در راستای توانمندسازی رابطین و کارشناسان IT دستگاه‌های اجرایی استان در توسعه دولت الکترونیک، برگزار شد.

حسین مومنی افزود: تعدادی از دروس و سرفصل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات برای کارکنان دولت تبیین شده که بر اساس مصوبه کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان نخستین کارگاه آموزشی آن برگزار شد.

وی به لزوم اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر دولت الکترونیک و تغییر ساختار آنها، مطبق بر فناوری اطلاعات شکل گیرد.

وی درخصوص مزایای دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: نظم بیشتر و بهتر در اداره امور دولتی و دسترسی بهتر شهروندان به اطلاعات دولتی، سامان یافتن بیشتر ارتباطات بین سازمان‌های دولتی و سازمان‌های دیگر، افزایش دقت و وضوح در انجام امور دولتی، افزایش درآمدهای دولت و کاهش‌ هزینه‌های دولتی، افزایش‌ کارآیی سیستم‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد مشارکت در امور اجتماعی، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های دولت از مهم‌ترین مزایای این طرح ملی است.