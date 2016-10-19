به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بعدازظهر امروز در حاشیه دومین مراسم درگذشت آیتالله مهدویکنی در جمع خبرنگاران با اشاره به شخصیت آن مرحوم گفت: آیتالله مهدویکنی شخصیت بزرگواری بود و اخلاق و اخلاص فوقالعادهای داشت.
وی افزود: دانشگاه امام صادق (ع) از بهترین آثار وی است که انسانهای برجستهای را تربیت کرده و همچنان تربیت میکند.
دبیر شورای نگهبان ادامه داد: شکنجههایی که در دوران قبل از پیروزی انقلاب در زندانهای ساواک متحمل شدند و در برابر آن از خود مقاومت نشان دادند، نشانه خستگیناپذیر بودن آیتالله مهدوی کنی است.
آیتالله جنتی تصریح کرد: مرحوم مهدویکنی یک سیاستمدار انقلابی بود که همیشه باید برای جوانان الگو باشد تا هم درس بخوانند و هم انقلابی باشند.
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