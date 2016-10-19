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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۷

آیت الله جنتی در جمع خبرنگاران:

مهدوی‌کنی سیاستمداری انقلابی بود/دانشگاه امام صادق اثری ماندگار

مهدوی‌کنی سیاستمداری انقلابی بود/دانشگاه امام صادق اثری ماندگار

دبیر شورای نگهبان گفت: شکنجه‌هایی که آیت‌الله مهدوی کنی در زندان‌های ساواک دید و مقاومت کرد، نشان می‌دهد که فردی خستگی‌ناپذیر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بعدازظهر امروز در حاشیه دومین مراسم درگذشت آیت‌الله مهدوی‌کنی در جمع خبرنگاران با اشاره به شخصیت آن مرحوم گفت: آیت‌الله مهدوی‌کنی شخصیت بزرگواری بود و اخلاق و اخلاص فوق‌العاده‌ای داشت.

وی افزود: دانشگاه امام صادق (ع) از بهترین آثار وی است که انسان‌های برجسته‌ای را تربیت کرده و همچنان تربیت می‌کند.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: شکنجه‌هایی که در دوران قبل از پیروزی انقلاب در زندان‌های ساواک متحمل شدند و در برابر آن از خود مقاومت نشان دادند، نشانه خستگی‌ناپذیر بودن آیت‌الله مهدوی کنی است.

آیت‌الله جنتی تصریح کرد: مرحوم مهدوی‌کنی یک سیاستمدار انقلابی بود که همیشه باید برای جوانان الگو باشد تا هم درس بخوانند و هم انقلابی باشند.

کد مطلب 3800592

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