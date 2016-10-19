به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی خراسان شمالی، حسن وحید اظهار کرد: با انجام عملیات کنترل مهار و ایجاد آتشبرهایی در طول مسیر از پیشروی آتش در عرصه جلوگیری و برای خاموش کردن آن اقدامات لازم انجامگرفته است.
وی افزود: حریق در سطح ۲.۵ هکتار از عرصههای منابع طبیعی با پوشش گیاهی گونههای مرتعی و جنگلی حادثشده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: عملیات اطفاء حریق ساعت ۱۳ شروع و تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه وسملقان و نیروهای مردمی مهار و اطفاء شد.
وحید با اشاره به فصل بحرانی حریق بیان داشت: فصل بحرانی حریق به فصلی گفته میشود که در آن فصل بیشترین آتشسوزی اتفاق میافتد که این در خراسان شمالی در فصل تابستان و پاییز به دلیل خشک شدن برگ درختان و علوفهها و وزش بادهای گرم و حتی عوامل انسانی خطر شعلهور شدن حریق در عرصههای منابع طبیعی بیشتر از سایر فصلهاست.
وی گفت: اکنون ۳۰۰ نفر بهعنوان همیاران محافظ طبیعت بایگان حفاظت منابع طبیعی استان در ارتباط هستند که مسائلی از قبیل تصرف، تخریب و آتشسوزی این عرصهها را به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش میدهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: تاکنون هفت پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح ادارات تابعه خراسان شمالی راهاندازی شده است.
وحید افزود: گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یکمیلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.
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