جدال ما نبرد «دارا و ندارا» است/ پرسپولیس از خط حمله ما بترسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پور موسوی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس تهران اظهار کرد: فردا در اهواز قرار است قهرمان و نائب قهرمان فصل قبل رودر روی هم قرار بگیرند و بی شک حساسیت های بی شماری برای این بازی قابل تصور است.

وی افزود: این بازی را باید نبرد «دارا و ندارا» نامید زیرا ما بعد از قهرمانی در فصل قبل از سوی همه مسئولان فراموش شدیم و این روزها فقط به عشق مردم خوزستان بازی می کنیم ولی حریف ما بی شک چنین وضعی ندارد زیرا تمام ایران بسیج شده اند تا تیم پرسپولیس قهرمان این فصل لیگ برتر شود.

پور موسوی با یادآوری اینکه اگر تا به امروز ایستاده ایم صرفا به عشق هواداران است، بیان کرد: با این حال فردا ما با تمام وجود وارد میدان می شویم تا به عشق هواداران خود سه امتیاز این بازی را به حساب خودمان واریز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان با بیان اینکه فکر می کنم تاکنون خوب نتیجه گرفته ایم، عنوان کرد: هر تیمی قهرمان شود فصل بعد از آن با مشکلاتی مواجه می شود که ما نیز در این فصل از این قاعده مستثنی نیستیم ولی باید تلاش خود را برای قرار گرفتن در یک رده خوب دو چندان کنیم.

پورموسوی در خصوص شناختش از تفکرات تیم پرسپولیس نیز تصریح کرد: سرمربی این تیم از مربیان بزرگ لیگ برتر به شمار می رود ولی ما هم همه بازی های پرسپولیس را آنالیز کرده ایم و قطعا با دست بسته در برابر آنها قرار نمی گیریم.

وی توضیح داد: در هفته های اخیر بازیکنان ما دوباره به این باور رسیده اند که ما به می توانیم جرو مدعیان اصلی لیگ برتر امسال باشیم و شگفتی فصل قبل را تکرار کنیم به همین دلیل تصمیم داریم فردا هوادارانی که بر ای تشویق ما به ورزشگاه می آیند خوشحال به خانه خود برگردند و ما سه امتیاز را به آنها هدیه کنیم.

پور موسوی تصریح کرد: فردا با تلاش بازیکنان و اتحاد هواداران خوزستانی، پرسپولیس را در ورزشگاه الغدیر، ذوب می کنیم. ما فردا از اسم بزرگ پرسپولیس و درخشش این فصل آنها نمی ترسیم بلکه نگران کم لطفی هایی هستیم که در این فصل به ما شد. قطعا فردا پرسپولیس باید از خط حمله خوب ما بترسد.

سرمربی تیم استقلال خوزستان در خصوص تعطیلات لیگ برتر نیز گفت: همه تیم ها از این وضع گله مند هستند ولی برنامه این تعطیلات را همان ابتدای فصل داده اند و ما باید طبق برنامه به بازی های خود ادمه دهیم.

