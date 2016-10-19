به گزارش خبرنگار مهر، رامین احمدی طباطبایی بعد از ظهر چهارشنبه در سمینار آموزشی، توانمندسازی و دانش افزایی مدیران مراکز ورزش قهرمانی سراسر کشور با بیان اینکه امسال توجه ویژه ای به این موضوع داشته ایم افزود: امسال ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و استانداردسازی پایگاه های قهرمانی کشور اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: احیا و ارتقای سطح کیفی پایگاه های قهرمانی کشور، تربیت مربیان بدنساز و اجرای دقیق طرح استعدادیابی از جمله برنامه های مهم وزارت ورزش و جوانان است.

طباطبایی اظهار داشت: در نظر داریم نظام جامع استعدادیابی را در سراسر کشور ایجاد کنیم و بر اساس سند آمایش ورزش قهرمانی به دنبال افزایش تعداد مدال ها در سطوح بین المللی و قهرمان پروری در رشته های پرمدال هستیم.

وی اضافه کرد: حمایت از مراکز استعدادیابی، احیای فعالیت پایگاه های قهرمانی، عدالت محوری در توزیع امکانات در مناطق محروم و کم برخوردار، مشارکت با آموزش و پرورش و برگزاری دوره های دانش افزایی علمی و عملی ورزش از جمله برنامه های اجرایی در سال جاری بوده است.

طباطبایی گفت: ایجاد کمیته های استعدادیابی در ۸۰ درصد فدراسیون ها انجام شده که بر اساس آن گام موثری در اجرای طرح استعدادیابی و توجه به رده های پایه برداشته شده است.

وی از راه اندازی و استانداردسازی ۱۲ پایگاه قهرمانی در سال ۹۳ و ۱۹ پایگاه دیگر در سال ۹۴ خبر داد و افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردها و خدمات فدراسیون ها با شرکت ۳۲ فدراسیون ورزشی بخش دیگری از فعالیت ها بوده است.

طباطبایی افزود: با بررسی وضعیت موجود ورزش قهرمانی در استان ها و در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، اقلیمی و پیکر سنجی می توان نسبت به اولویت بندی رشته های ورزشی در استان های مختلف اقدام کرده و به نتایج زودبازدهی رسید.

دوره آموزشی و سمینار توانمندسازی و دانش افزایی مدیران مراکز ورزش قهرمانی سراسر کشور طی روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه در هتل پارک ارومیه در حال برگزاری است.

بنا بر اعلام اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی قرار بود نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان در این سمینار حاضر شود که به علت استعفای محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان سفر وی به شهر ارومیه کنسل شد.

معرفی پایگاه ورزش قهرمانی آذربایجان غربی به عنوان پایگاه نمونه کشور، رونمایی از آیین نامه تاسیس کانون های استعدادیابی و رونمایی از دستورالعمل جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی از برنامه های جنبی این سمینار است.