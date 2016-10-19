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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

بعد از استعفای محمود گودرزی؛

سجادی سرپرست وزارت ورزش شد/ گزینه دولت بزودی معرفی می‌شود

سجادی سرپرست وزارت ورزش شد/ گزینه دولت بزودی معرفی می‌شود

دولت درحال بررسی شرایط گزینه نهایی خود برای سرپرستی وزارت ورزش و جوانان است و تا زمان معرفی وی معاون گودرزی امور را در اختیار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان روز سه شنبه پس از نشستی که با حسن روحانی داشت از سمت خود استعفا کرد تا عمر مدیریتش در ورزش به چهار سال نرسد و در ماه های پایانی عمر دولت یازدهم از این مسئولیت برود.

پس از وی امور وزارت ورزش در اختیار معاون پشتیبانی خواهد بود و قرار است بزودی نصرالله سجادی مسئولیت موقت وزارتخانه را برعهده بگیرد تا دولت گزینه سرپرستی را معرفی کند.

حسن روحانی رئیس جمهور عصر چهارشنبه با صدور حکمی رسمی نصرالله سجادی را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب و از زحمات محمود گودرزی تشکر کرد.

در این مورد گفته می شود دولت مشغول بررسی گزینه نهایی سرپرستی وزارت ورزش است و طی ۱۰ روز آینده نام او اعلام خواهد شد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از استعفای گودرزی گزینه های زیادی برای سرپرستی وزارت ورزش معرفی شده اند. نصرالله سجادی، رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر، محمد دادکان، مرتضی بانک، علی اصغر مونسان و ... از جمله گزینه های مطرح شده برای سرپرستی وزارت ورزش هستند.

کد مطلب 3800616
رضا خسروي

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