تیراندازی با کمان البرز در المپیک آینده ملی پوش خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عبدی بعدازظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی با کمان البرز با اشاره به پتانسیل بالای این رشته، اظهار کرد: البرز این توان را دارد که به یکی از قطب های تیراندازی با کمان کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور، استان البرز بیشترین تعداد شرکت کننده را داشت که این مسئله خود نشان دهنده ی پتانسل و استعدادهای بیشمار ورزشی در این استان است.

عبدی با بیان این که با برنامه ریزی های انجام شده قطعا تیراندازی با کمان کشور در المپیک بعدی دارای حداقل ۳ سهمیه خواهد بود، افزود: اولین مسئله ای که برای فدراسیون دارای اهمیت است، بحث اخلاق مداری و پس از آن توسعه رشته است که باید مدنظر رئیس منتخب قرار گیرد.

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور خاطر نشان کرد: فدراسیون به همراه اداره کل حامی رئیس منتخب هیئت است و در این راه از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: از تلاش های انجام شده در این هیئت خصوصا زحمات دکتر رمضانی رئیس سابق تیراندازی با کمان البرز تشکر و قدردانی می کنیم.

گفتنی است؛ در مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی با کمان استان البرز، بهزاد پاکزاد با کسب ۱۵ رای از مجموع کل ارای اعضای مجمع به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز انتخاب شد.