به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر دوشنبه در ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کمبود شدید منابع آبی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و این امر مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، اظهار داشت: خشکالی و کمبود منابع آب در سطح استان وضعیت بحرانی ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: کاهش بارش ها وخشکسالی موجب کاهش منابع آب در این استان شده است.

وی بیان کرد: خشکسالی و کاهش منابع آب در این استان موجب وارد شدن خسارت های جبران ناپذیر به کشاورزان و باغداران استان شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون هفت دشت استان ممنوعه بحرانی شده است.

وی تاکید کرد: باید زمینه برای حفظ منابع آب در این استان ایجاد شود و تلاش شود که فرهنگ مصرف بهینه از آب در جامعه ترویج داده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف آب در این استان بسیار ضروری است، گفت: هم اکنون بسیاری از روستاها و شهرهای استان با کمبود آب شرب مواجه شده اند.

وی ادامه داد: کمبود منابع آب در این استان موجب شده است تامین آب شرب در برخی نقاط استان با مشکل مواجه شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن با جدیت در حال پیگیری است.