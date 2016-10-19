سفارت اتریش خلف وعده کرد/ روادید ملی پوشان هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته که آماده حضور در رقابتهای قهرمانی جهان می شود، طبق برنامه قرار بود بامداد فردا تهران را به مقصد استانبول ترک کرده و از آنجا راهی اتریش شود که به دلیل صادر نشدن روادید این برنامه منتفی شد.

سفارت اتریش تاکنون تنها برای ۱۵ نفر از کاراته کاها و مربیان اقدام به صدور روادیده کرده است و سه عضو تیم هم پیش از این روادید یک ساله داشتند. با این وجود در شرایط فعلی تنها ۱۸ عضو تیم ملی اجازه حضور در رقابتهای جهانی را دارند. مسئولان فدراسیون در تلاشند با همکاری وزارت امورخارجه روادید سایر اعضای تیم اعزامی به این مسابقات را دریافت کنند.

سفارت اتریش دوشنبه هفته جاری اعلام کرده بود برای خبرنگاران، ایزدی سرپرست تیم ملی آقایان، خلیل پورسرپرست تیم بانوان دو تن از داوران اعزامی(دهقانی و محمدخانی)، اعضای کمیته فنی(رهنما و فرید خمامی)، مشاور فنی فدراسیون(دباغیان)، دو تن از اعضای هیات رئیسه، مدیرفنی کاتا (کمانگیر)، گرشاسبی(رئیس ساماندهی سبک ها) محمود محمدی( مدیرروابط عمومی) روادید صادر نخواهد کرد.

سید حسن طباطبایی شنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از رفع مشکل روادید کلیه اعضای تیم های کاتا و کومیته با همکاری وزارت امورخارجه، سفارت ایران در اتریش و وزارت ورزش خبر داده بود که به نظر می رسد این مشکل تاکنون رفع نشده و ملی پوشان باید همچنان به تمرینات خود در تهران ادامه دهند.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان چهارم آبان ماه در اتریش آغاز می شود و امید می رود ظرف روزهای آینده روادید کاراته کاها و کادر فنی صادر شود.