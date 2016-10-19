جانشین سابق دبیر ستاد امر به معروف خوزستان به غافله شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه حسینی شهپری که ۱۵ سال به عنوان جانشین سابق دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان انجام وظیفه کرد بعد از مدتها بستری بودن و تحمل دردهای ناشی از جانبازی فوت کرد و به یاران شهیدش پیوست.

وی سابقه ۵۹ ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل و ۲۵ درصد جانبازی بوده است و از مدتها قبل به علت درد و رنج ناشی از جانبازی در بیمارستان بستری بود.

چند روز قبل آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیز از سید حمزه حسینی عیادت کرده بود.

همچنین مراسم تشییع پیکر سید حمزه حسینی فردا روز پنج شنبه ساعت 11 صبح از شهرستان اهواز به سمت شهرستان ایذه است و عصر همان روز در زادگاهش به خاک سپرده می شود.