به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان، فریدون سیدمصطفوی عصر چهارشنبه در مراسم گردهمایی شورای پشتیبانی سوادآموزی استان آذربایجانغربی اظهار داشت: در سال ۹۰، درصد باسوادی در استان ۸۷.۵ درصد بود که با تلاش همهجانبه در آموزش و پرورش استان، این رقم در سال گذشته به ۹۳ درصد ارتقاء یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی با اشاره به اینکه امسال سهمیه استان آذربایجانغربی برای باسوادی ۳۹ هزار نفر است؛ گفت: در این باره ۳۲ هزار و ۳۹۰ نفر تاکنون ثبت نام کردهاند که امید است این رقم به ۵۰ هزار نفر تا پایان سال برسد.
وی با تاکید بر انسداد بیسوادی در آذربایجانغربی بیان کرد: هماکنون هیچ کلاس درسی در استان بدون معلم نیست و ۱۲ کلاس با یک معلم و دانشآموز و ۱۳۴ کلاس درس با زیر پنج نفر دانش آموز اداره میشود.
سیدمصطفوی از تهیه برنامه شتاببخشی آموزشی در استان خبر داد و بیان کرد: علاوه بر آن با ۱۳ دستگاه اجرائی استان تفاهمنامه همکاری بسته شده و ضمن ترویج و تبلیغ سوادآموزی در صدا و سیمای استان و مهاباد، ۵۰ درصد برنامههای سیمای مدرسه به سوادآموزی اختصاص یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی افزود: معمولا کسانی که برای اشتغال به آموزش و پرورش استان مراجعه میکنند به عنوان آموزش دهنده جذب شده و در این باره تاکنون سه هزار و ۸۰۰ نفر نیروی آموزش دهنده در استان شناسایی شدهاند.
سیدمصطفوی با تاکید بر اینکه برای باسوادی به یک رسانه جامع و فراگیر نیاز است گفت: در این رابطه با تهیه تک برنامه ها از صدا و سیما نمیتوان این معضل را برطرف کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی اظهار داشت: باید تولید محتوای ساده و کاربردی از سوی دستگاههای اجرایی برای ایجاد انگیزه خواندن و نوشتن در افراد صورت گیرد.
وی با اشاره به آمار بازماندگان از تحصیل در استان اضافه کرد: هماکنون هشت هزار و ۷۰۰ نفر بازمانده از تحصیل در آذربایجانغربی وجود دارد و باید فرمانداران و امامان جمعه هر شهرستان برای ریشهکنی بیسوادی کمک کنند.
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