  1. سیاست
  2. دولت
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۹

از سوی رئیس جمهور:

قانون اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ابلاغ شد

قانون اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

متن این قانون به شرح زیر است:

«قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

ماده‌واحده ـ اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات یادشده مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۷)، موضوع قطعنامه شماره (۸۴) ۲۵۷ کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و آیین‌نامه استانداردهای بین‌المللی و روشهای پیشنهادی برای بررسی ایمنی در سانحه یا حادثه دریایی موضوع قطعنامه شماره (۸۴) ۲۵۵ کارگروه یادشده، به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 تبصره ـ پذیرش و مبادله اسناد اصلاحات بعدی مقررات یادشده منوط به رعایت اصل هفتاد ‌و ‌هفتم (۷۷) قانون اساسی است.»

کد مطلب 3800663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها