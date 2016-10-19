به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
«قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا
مادهواحده ـ اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات یادشده مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۷)، موضوع قطعنامه شماره (۸۴) ۲۵۷ کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و آییننامه استانداردهای بینالمللی و روشهای پیشنهادی برای بررسی ایمنی در سانحه یا حادثه دریایی موضوع قطعنامه شماره (۸۴) ۲۵۵ کارگروه یادشده، بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ پذیرش و مبادله اسناد اصلاحات بعدی مقررات یادشده منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است.»
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