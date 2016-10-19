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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۲

با حکم شهردار کرمان؛

محمد ایلاقی سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان شد

محمد ایلاقی سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان شد

کرمان - با حکم شهردار کرمان محمد ایلاقی به‌عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، در آیینی با حضور برخی از مدیران شهرداری، شهردار کرمان، طی حکمی محمد ایلاقی را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان و مشاور شهردار معرفی کرد.

علی بابایی در این نشست ضمن تشکر از مدیریت قوی و خدمات ارزشمند رامین امیرمداح، مدیر پیشین روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان، گفت: روابط عمومی طی چند سال اخیر دوران خوبی را پشت سر گذاشته که امیدواریم با مدیریت جدید و همدلی و همراهی نیروهای این واحد، شاهد توانمندی و اقدامات بیشتر و بهتری در روابط عمومی شهرداری باشیم.

وی با اشاره به انتخاب امیرمداح به سمت شهردار منطقه دو، افزود: گزینه های زیادی برای مدیریت روابط عمومی بررسی و در نهایت تصمیم بر آن شد فرد مورد نظر از نیروهای شهرداری و دارای سوابقی در این زمینه باشد.

شهردار کرمان تصریح کرد: با انتخاب محمد ایلاقی و هم دلی همکاران روابط عمومی، امیدواریم شاهد انجام اقدامات ارزشمندی در این واحد باشیم.

بابایی با بیان اینکه روابط عمومی زبان گویای اقدامات شهرداری است، افزود: در روابط عمومی نیازی به تبلیغات و سیاه کاری نداریم و هدفمان شفاف سازی، اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات و اقدامات شهرداری به صورت دقیق و کامل به شهروندان است.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه روابط عمومی، خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر مدیران شهرداری و نیروهای مجموعه روابط عمومی با مدیر جدید روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری شد.

در پایان این نشست اعضای حاضر برای مدیر جدید روابط عمومی آرزوی موفقیت کرده و آمادگی خود را برای همکاری هر چه بیشتر با مدیر جدید روابط عمومی شهرداری در جهت ارائه ی خدمات بیشتر و بهتر به مردم اعلام کردند.

کد مطلب 3800673

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