به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، در آیینی با حضور برخی از مدیران شهرداری، شهردار کرمان، طی حکمی محمد ایلاقی را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان و مشاور شهردار معرفی کرد.

علی بابایی در این نشست ضمن تشکر از مدیریت قوی و خدمات ارزشمند رامین امیرمداح، مدیر پیشین روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان، گفت: روابط عمومی طی چند سال اخیر دوران خوبی را پشت سر گذاشته که امیدواریم با مدیریت جدید و همدلی و همراهی نیروهای این واحد، شاهد توانمندی و اقدامات بیشتر و بهتری در روابط عمومی شهرداری باشیم.

وی با اشاره به انتخاب امیرمداح به سمت شهردار منطقه دو، افزود: گزینه های زیادی برای مدیریت روابط عمومی بررسی و در نهایت تصمیم بر آن شد فرد مورد نظر از نیروهای شهرداری و دارای سوابقی در این زمینه باشد.

شهردار کرمان تصریح کرد: با انتخاب محمد ایلاقی و هم دلی همکاران روابط عمومی، امیدواریم شاهد انجام اقدامات ارزشمندی در این واحد باشیم.

بابایی با بیان اینکه روابط عمومی زبان گویای اقدامات شهرداری است، افزود: در روابط عمومی نیازی به تبلیغات و سیاه کاری نداریم و هدفمان شفاف سازی، اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات و اقدامات شهرداری به صورت دقیق و کامل به شهروندان است.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه روابط عمومی، خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر مدیران شهرداری و نیروهای مجموعه روابط عمومی با مدیر جدید روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری شد.

در پایان این نشست اعضای حاضر برای مدیر جدید روابط عمومی آرزوی موفقیت کرده و آمادگی خود را برای همکاری هر چه بیشتر با مدیر جدید روابط عمومی شهرداری در جهت ارائه ی خدمات بیشتر و بهتر به مردم اعلام کردند.