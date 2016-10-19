« ساری» پیروز شهرآورد والیبال مازندران در لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول سی امین دوره لیگ برتر والیبال دو تیم هم استانی کاله مازندران و سازمان عمران ساری شامگاه چهارشنبه در سالن پیامبراعظم آمل مصاف یکدیگر رفتند و تیم والیبال کاله مازندران امسال با ترکیب جوانی وارد لیگ برتر شده است و هواداران این تیم امیدوارند بتوانند نتیجه خوبی در لیگ برتر کسب کنند.

تیم والیبال سازمان عمران ساری که فصل گذشته عنوان نایب قهرمانی لیگ دسته اول والیبال را کسب کرد امسال نخستین حضور خود را در لیگ برتر تجربه می کند. ساروی ها که بعداز دو دهه به سطح اول والیبال کشور رسیده اند تیم نسبتا خوبی را روانه مسابقات لیگ برتر کرده اند.

تیم سازمان عمران ساری در ست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز ۲۵ بر۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ بر به پیروزی رسید و تیم کاله تنها در ست دوم این دیدار با امتیاز ۲۵ بر۱۸ به برتری رسید.

تیم سازمان عمران ساری با ترکیب ساسان دژآرا، سیموئنه، میلوس، ناصر رحیمی، حسین امیریامیرعلی فتحعلی و ادریس دانشور وارد زمین شد.

رسول آقچه لی، اسماعیل مسافر، مهدی رنجبر، جواد کریمی، اسماعیل طالبی، علی علیپور و امیرحسین اسفندیار یاران بهروز عطایی در تیم کاله مازندران بودند. مسعود ذوقی و علیرضا قریب به عنوان داوران اول و دوم قضاوت این دیدار را برعهده داشتند و حسین پورکاشیان بر این بازی نظارت می کرد.

تیم والیبال کاله مازندران چهارشنبه هفته آینده در خانه والیبال تهران به مصاف بانک سرمایه خواهد رفت.