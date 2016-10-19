به گزارش خبرگزاری مهر، هزار و ۹۰۰ قلیان که در مرحله اول طرح جمع آوری قلیان ها از مراکز عرضه قلیان جمع آوری و ضبط شده بودند با دستور مقام قضایی در سایت دفن زباله های شهر خرم آباد امحا و نابود شدند.

محمد بیرانوند سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این برنامه به دنبال ابلاغ دستگاه قضایی و با همکاری مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد و اداره اماکن نیروی انتظامی خرم آباد صورت گرفت.

وی عنوان کرد: در فاز اول این برنامه که بیش از ۱۰ روز به طول انجامید حدود هزار و ۹۰۰ قلم از این ابزار دخانی از مراکز عرضه در سراسر شهرستان خرم آباد جمع آوری و ضبط شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد اظهار داشت: استعمال تنباکو به وسیله قلیان مضرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

بیرانوند افزود: تأثیرات منفی قلیان چندین برابر بیشتر از سیگار است و این موضوع اهمیت مبارزه با عرضه ی قلیان در سطح اماکن عمومی را می رساند.

وی گفت: ما باید تلاش کنیم که فرهنگ استفاده از قلیان که متأسفانه در برخی از خانواده ها وجود دارد را از بین ببریم.

سرپرست مرکز بهداشت خرم آباد با اشاره به این موضوع که بیشتر مشتریان قلیان در اماکن عمومی قشر جوان جامعه هستند گفت: عوارض مخرب قلیان بر سلامت انسان بر کسی پوشیده نیست و عرضه آن در هر مکانی ممنوع است.

بیرانوند اظهار داشت: تا کنون هیچ مجوزی به عنوان مرکز عرضه قلیان توسط مرکز بهداشت تأیید نشده و از این به بعد نیز وضع به این منوال است.

وی افزود: متأسفانه قلیان جزئی از خدمات ثابت رستوران ها به ویژه رستوران های سنتی شده و ما عمده این تعداد قلیان های ضبط شده را از رستوران ها جمع آوری کردیم.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد خاطر نشان کرد: از این به بعد نه تنها قلیان ها جمع آوری و ضبط خواهند شد بلکه با اماکنی که با هر عنوانی به عرضه آن اقدام کنند برخورد قانونی خواهد شد.

بیرانوند با بیان اینکه فاز دوم برنامه جمع آوری قلیان ها از چند روز آینده آغاز خواهد شد ادامه داد: در این فاز اماکنی که در آنها قلیان باشد علاوه بر ضبط قلیان ها پلمب شده و جریمه مالی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در فاز دوم برنامه اداره امکان نیروی انتظامی به ما کمک خواهد کرد که جا دارد از زحمات این مجموعه تشکر کنیم.

سرپرست مرکز بهداشت خرم آباد گفت: متصدیان اماکنی که برای چندمین بار اقدام به عرضه ی قلیان کنند درب این اماکن با آهن و جوش پلمب شده و تعطیل خواهند شد.