محموله ۲ هزار تنی گندم آلوده به سرب در خوزستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوائی عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای سلامت استان خوزستان با اشاره به اینکه یک محموله دو هزار تنی گندم آلوده به سرب در شهرستان لالی متوقف شده است، بیان کرد: دلیل آلوده بودن این گندم ها، نگهداری نامناسب از آنها بوده است.

وی افزود: متاسفانه برخی ها با بیان اینکه «گندم های این مناطق به برخی فلزات آلوده هستند» حاصل دسترنج کشاورزان منطقه را زیر سئوال برده اند که این امر به هیچ وجه اخلاقی نیست.

چنگلوائی ادامه داد: در حال بررسی این موضوع هستیم که دلیل نگهداری این گندم ها در این مکان چه بوده است و باید کاری کرد که دیگر این موارد تکرار نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان همچنین با بیان اینکه در خوزستان یک میلیون و ۷۵۰ هرار تن گندم تولید می شود، بیان کرد: ما یک میلیون و ۳۹۵ هزار تن آن را خریداری کرده ایم.

چنگلوائی تصریح کرد: گندم خریداری شده در استان کاملا سالم است و حتی از آفت کش ها و قارچ کش ها هم در آن استفاده نمی شود. ضمن اینکه گندم خوزستان از کیفیت بالایی برخوردار است و به ۲۳ استان کشور صادر می شود.

وی توضیح داد: ضمن اینکه گندم های خریداری شده از کشاورزان خوزستانی برخلاف موارد مطرح شده، به هیچ وجه مدت زیادی در انبارها نگهداری نمی شود و در مدت زمان تعیین شده به مکان دیگر منتقل می شود.