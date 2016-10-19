مشارکت مردم در اجرای پروژه های شهری منوط به عملکرد شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمیان بعدازظهر چهارشنبه در همایش سرمایه‌گذاری کلانشهرهای کشور در همدان با بیان اینکه در کشورهایی که به دنبال توسعه هستند تکیه بر جماعت مهندسان است، گفت: این کشورها قیافه توسعه را در مهندسی می‌بینند.

وی با اشاره به اینکه مشکل اساسی کشورهای جهان سوم و آنهایی که میل به توسعه دارند در این است که مدل اقتصادی توسعه را پشت مدل مهندسی توسعه قرار داده‌اند، افزود: متاسفانه هنوز تفاوت مدل اقتصادی و مهندسی برای توسعه مشخص نشده است.

مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباه موانع توسعه در کشور نیز با بیان اینکه یکی از موانع توسعه اقتصاددانان هستند چراکه هر یک به دنبال اثبات خودند، گفت: تکیه بر درآمدهای نفتی و وصول درآمدهای کلان از این طریق سبب شده تا وضعیت هزینه و سطح قیمت‌ها توسط دولت زیاد مورد حساب و تنظیم قرار نگیرد.

تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به ریال و هزینه آنها در پروژه‌های عمرانی سبب افزایش پول در جامعه شد سلیمیان با بیان اینکه تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به ریال و هزینه آنها در پروژه‌های عمرانی سبب افزایش پول در جامعه شد، عنوان کرد: یکی از بدترین اتفاقات در دولت گذشته تبدیل دلار ۹۰۰ تومانی به دلار ۳۵۰۰ تومانی بود که امروز این نگرانی نیز وجود دارد که دولت یازدهم در اواخر دولت خود اقدام به این کار کرده و به این ابزار پناه ببرد.

مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولت برای ارائه کارنامه نیازمند پول است، گفت: احتمال اینکه یکی از اقدامات دولت در پایان عمر خود افزایش قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان باشد وجود دارد که در این زمینه حجم پول در کشور افزایش یافته و تبعات خاص خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری‌های کشور باید موتور توسعه و خروج از بحران کشور باشند، اظهار داشت: ۹۵ درصد بازارهای دنیا را فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای و مابقی را مغازه‌های کوچک تشکیل داده‌اند که این امر در ایران برعکس است.

مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این روند چسبندگی به سند منگوله‌دار و در نهایت قیمت واحدهای صنفی را افزایش می‌دهد، گفت:در این کشور هیچ چیز دارایی نیست ولی سند منگوله‌دار را دارایی می‌دانند که این بزرگ‌ترین امتیاز شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

سلیمیان با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم انتظار سود را به جای بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی ببینند، عنوان کرد: مشارکت مردم در پروژه های عمرانی منوط به عملکرد شهرداری است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها بهترین موتور توسعه در شرایط فعلی اقتصادی ایران هستند، گفت: اقتصاددانان دولت معمار اقتصاد نیستند و شهرداری‌ها نباید در این زمینه به انتظار بنشینند.