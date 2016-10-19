ضرورت حل خلاءهای قوانین نظارتی/جذب ۳۵۰نیرو در تعزیرات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در همایش مدیران کل استان‌های سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته تحولات جدی در سازمان تعزیرات صورت گرفته است، گفت: مهمترین تحول این سازمان مبارزه قاطع با تخلفات قاچاق است و در این راستا سازمان تعزیرات قدرت جدیدی را با قاطعیت اعمال کرد.

جمشیدی افزود: سازمان تعزیرات نگاه جدیدی در راستای مبارزه با قاچاق اعمال کرده و در پرتو حمایت‌های وزیر دادگستری و اعضای هیئت دولت و تصویب آئین‌نامه هایی که در کمیسیون لوایح دولت مصوب شد، توانسته با توان بیشتری بحث مبارزه با فساد به خصوص قاچاق را جدی تر دنبال کند .

وی از جذب ۳۵۰ نفر در سازمان تعزیرات خبرداد و افزود: اقدامات خوبی انجام شده است و امیدواریم ببنیه علمی قوی تر و نیروهایی جدیدی جذب شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در بحث تغییر قوانین و مقررات نیز خلاءهای جدی وجود دارد، مانند قانون آئین دادرسی، بخش ماهوی و شکلی که خوشبختانه در معاونت حقوقی قوه قضائیه حرکت های خوبی در این زمینه آغاز شده و امیدواریم شاهد قوانین کامل تر در سازمان تعزیرات حکومتی باشیم.

جمشیدی در رابطه با پیشگیری نیز گفت: پیشگیری در واقع ایده جدید در دنیای امروز و به خصوص بخش‌های قضایی است در نظام قضایی ما نیز بحث‌های جدیدی در این رابطه در سازمان تعزیرات آغاز شده است که البته پیشگیری کار سخت و کندی است.