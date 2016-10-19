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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۹

رییس سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد:

ضرورت حل خلاءهای قوانین نظارتی/جذب ۳۵۰نیرو در تعزیرات

ضرورت حل خلاءهای قوانین نظارتی/جذب ۳۵۰نیرو در تعزیرات

رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضرورت حل خلاءهای قوانین نظارتی سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی  در همایش مدیران کل استان‌های سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته تحولات جدی در سازمان تعزیرات صورت گرفته است، گفت: مهمترین تحول این سازمان مبارزه قاطع با تخلفات قاچاق است و در این راستا سازمان تعزیرات قدرت جدیدی را با قاطعیت اعمال کرد.

جمشیدی افزود: سازمان تعزیرات نگاه جدیدی در راستای مبارزه با قاچاق اعمال کرده و در پرتو حمایت‌های وزیر دادگستری و اعضای هیئت دولت و تصویب آئین‌نامه هایی که در کمیسیون لوایح دولت مصوب شد، توانسته  با  توان بیشتری بحث مبارزه با فساد به خصوص قاچاق را جدی تر دنبال کند .

وی از جذب ۳۵۰ نفر در سازمان تعزیرات خبرداد و افزود: اقدامات خوبی انجام شده است و امیدواریم ببنیه علمی قوی تر و نیروهایی جدیدی جذب شوند.
 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در بحث تغییر قوانین و مقررات نیز خلاءهای جدی وجود دارد، مانند قانون آئین دادرسی، بخش ماهوی و شکلی که خوشبختانه در معاونت حقوقی قوه قضائیه حرکت های خوبی در این زمینه آغاز شده و امیدواریم شاهد قوانین کامل تر در سازمان تعزیرات حکومتی باشیم.

جمشیدی در رابطه با پیشگیری نیز گفت: پیشگیری در واقع ایده جدید در دنیای امروز و به خصوص بخش‌های قضایی است در نظام قضایی ما نیز بحث‌های جدیدی در این رابطه در سازمان تعزیرات آغاز شده است که البته پیشگیری کار سخت و کندی است.

کد مطلب 3800690

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