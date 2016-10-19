آزمایش موفقیت آمیز تسلیحات بومی در رزمایش هوایی حریم ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روز خوش با اظهار رضایت از عملکرد خلبانان و کارکنان فنی شرکت کننده در ششمین رزمایش هوایی نیروی هوایی ارتش گفت: به تمامی اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم.

در ششمین رزمایش هوایی نیروی هوایی ارتش امیر سرتیپ دوم خلبان روز خوش سخنگوی ششمین رزمایش هوایی نیروی هوایی ارتش ضمن اعلام پایان مرحله عملیاتی این رزمایش گفت: پایان کامل رزمایش زمانی خواهد بود که همه جنگنده بمب افکن ها و هواپیماهای ترابری و سوخت رسان به پایگاه های اصلی خود برگردند.

سخنگوی رزمایش فداییان حریم ولایت ۶ با اشاره به دستاوردهای این رزمایش گفت: آموزشهای داده شده به خلبانان که توسط اساتید پیشکسوت نهاجا در سالهای گذشته انجام شده بسیار مثبت ارزیابی شد و این ارزیابی در خصوص کارکنان آمادی و نگهداری وتعمیر هواپیما صادق است.

امیر زوزخوش افزود: ما در این رزمایش با موفقیت موشک ها، بمب ها و تسلیحات کاملا بومی و بهینه شده را تست عملیاتی کردیم.

سخنگوی ششمین رزمایش هوایی اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش در ادامه با ابراز رضایت از نتایج حاصل شده از پدافند غیر عامل در نبردهای هم طراز و ناهم طراز اظهار داشت: اجرای موفق طرح های جنگ نوین در تک های شیمیایی که بعضا در نبردهای غیر متعارف استفاده می شود از دیگر دستاوردهای این رزمایش بود.

وی ارتقا توان عملیاتی نیروی هوایی ارتش را به عنوان نیروی مستقل در جنگ های نامتقارن را دیگر دستاورد این رزمایش عنوان کرد و ادامه داد: در این رزمایش از انواع پهپاد وهواپیماهای بدون سرنشین به منظور ورود در صحنه عملیات و تهیه نقشه ها و عکس های هوایی به منظور پشتیبانی از نیروهای سطحی استفاده شد.

امیر روز خوش سوخت گیری هوایی به منظور بمباران برد بلند و نفوذ در عمق دشمن را از دیگر دستاوردهای رزمایش عنوان کرد.