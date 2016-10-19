به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته استاندارد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین فعالیت‌های اداره استاندارد، نمونه برداری از محصولات موجود در بازار و ارزیابی استانداردها در زمان عرضه است، اظهار داشت: امسال به دلیل کمبود نیز نمونه برداری‌ها به نحو مطلوب انجام نشد اما امیدواریم در نیمه دوم سال این روند بهبود یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین پنج استاندارد ملی جدید در کشور بیان کرد: این استانداردها در زمینه تجهیزات فردی ایمنی تدوین شده و برای نخستین بار است که در این زمینه استاندارد تدوین شده است.

مدیرکل استاندار استان یزد با اشاره به اینکه استانداردهای ساختمانی نیز مدنظر قرار دارد، بیان کرد: بیشترین موارد رعایت نکردن استانداردها در زمینه تولید مصالح ساختمانی است اما موارد این حوزه با تذکر رفع شده و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده است.

ماجدی اردکانی در مورد تمدید پروانه های جدید نیز بیان کرد: در سال جاری میزان تمدید پروانه های استاندارد در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است اما این کاهش را به فال نیک می گیریم زیرا با دقت نظر بیشتر، کالاهای استاندارد به دست مردم می‌رسد.

وی در مورد طلای استان یزد و سنجش استانداردهای آن نیز بیان کرد: طلای استان یزد همواره طلایی با کیفیت بالا بوده و برای سنجش استاندارد طلا از ۱۱۹ واحد طلافروشی یزد نمونه برداری شده که تنها دو مورد از استانداردهای لازم برخوردار نبوده است.