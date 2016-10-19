مرحله حضوری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در خوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری خوی، فرماندار خوی عصر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ اظهار داشت: منابع در همه کشور ها محدود می باشد و برای تخصیص منابع و توزیع مناسب و متناسب آن با نیاز های هر جامعه و بر اساس الویت های موجود، نیازمند جمع آوری اطلاعات و آمار می باشند.

حسین سیوانی اصل افزود: آمار و سرشماری بنیادی ترین و اساسی ترین ابزار برای برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریت برای رشد و توسعه هر کشوری می باشد.

فرماندار و مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ شهرستان خوی با اشاره به اهمیت آمار و داده های درست اظهار داشت: وجود آمار و داده های درست درهرکشوری باعث رشد و توسعه خواهد شد و انحراف در آمار و داده ها باعث صدمات جبران ناپذیر و اتلاف منابع می شود.

سیوانی با اشاره به تشکیل ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ شهرستان خوی اظهار داشت: شهرستان خوی نیر همزمان با سراسر کشور جهت انجام پروژه سرشماری، ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ را هفته ها قبل از آغاز سرشماری اینترنتی تشکیل داده است و پس از تجهیز و گزینش نیروی انسانی و طی دوره های آموزشی و با همت شما عوامل اجرایی سرشماری و بر اساس بخش نامه ها و آئین نامه های ابلاغ شده آماده اجرای سرشماری حضوری می باشد.

فرماندارخوی با اشاره به اجرای سرشماری اینترنتی در شهرستان خوی اظهار داشت: خوشبختانه استقبال مردم از سرشماری اینترنتی در کشور مناسب بوده است و رتبه شهرستان خوی نیز در روزهای آخر با نصب چادرهای ثبت نام رایگان سرشماری در سطح شهر در استان ارتقاء یافت.

فرماندار خوی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای سرشماری حضوری و زحمات عوامل اجرایی نتایج این سرشماری در جهت رشد و توسعه شهرستان خوی تاثیر گذار باشد.

مرحله حضوری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در شهرستان خوی آغاز گردید. در این مرحله نزدیک ۱۰۰ مآمور آمارگیر با مراجعه به درب منازل شهری و روستاها اقدام به جمع آوری اطلاعات نفوس و مسکن خواهند کرد.