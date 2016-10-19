اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وارد خوی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در مراسم استقبال از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سفر به آذربایجان غربی در راستای بررسی مشکلات اقتصادی منطقه پاز سه شهرستان خوی، ماکو و ارومیه بازدید می کنند.

سیدتقی کبیری اضافه کرد: نخستین سفر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به شهرستان مشهد بوده و مقصد دومین سفر این اعضا نیز شهرستان های آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر ۱۳ عضو این کمیسیون، برخی از مسئولان کشوری از جمله مدیران بانک ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سفر حضور دارند.

نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خوی فرصت مناسبی برای طرح برخی از نیازهای اساسی این شهرستان و منطقه شمال استان است و با تایید طرح های توسعه ای اقتصادی در این کمیسیون می توانیم به تصویب آنها در صحن علنی مجلس امیدوار باشیم.

کبیری ادامه داد: موضوعات مربوط به امور بانکی، بازرگانی، بیمه، مالیات و بازار بورس در این سفر بررسی خواهد شد.

وی افزود: بازدید از صنایع آذربایجان غربی، بررسی مشکلات بخش تولید و دیدار با فعالان اقتصادی این استان از اهم برنامه های کمیسیون اقتصادی در این سفر است.