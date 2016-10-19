به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه چهارشنبه در آئین معارفه فرمانداری شهرستان ابهر در سالن باهنر این شهر افزود: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که جهان بر مبنای دو قطبی شرق و غرب اداره می شد، به رهبری امام راحل در سال ۵۷ و با شعار نه شرقی و نه غربی پایه گذاری شد.

درویش امیری با اشاره به نزدیکی ۱۳ آبان، ادامه داد: ما ابهت ابرقدرت های شرق و غرب را شکستیم که اوج آن با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود.

وی با اشاره به روند رو به رشد کشور پس از سال های بعد از انقلاب، تاکید کرد: مشارکت و همراهی مردم در این مدت باعث شده تا جمهوری اسلامی ایران کارنامه درخشانی از خود به جا بگذارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه ماندگاری کشور به مشارکت مردم وابسته است، تاکید کرد: اگر حضور و مشارکت مردم نباشد، کشور نمی تواند روند پیشرفت و توسعه را طی کند.

دوریش امیری در ادامه لزوم تلاش همه مسئولان را در زمینه رسیدگی و رفع مطالبات مردم خوستار شد و افزود: سزاوار نیست مردم در ادارات سرگردان باشند و کارهای آنان به فرداها موکول شود و طوری پیش برود که کاری می تواند توسط یک کارشناس صورت بگیرد باید با سفارش یک مقام عالی رتبه مانند استاندار و یا نماینده انجام شود.

استاندار زنجان انتخابات پیش رو را مصداق مشارکت مردم دانست و افزود: ما به عنوان مجریان انتخابات تنها به دنبال مشارکت حداکثری مردم هستیم و هر چه را مردم انتخاب کنند ملاک قطعی و نهایی انتخابات خواهد بود.

درویش امیری منشور انتخابات رهبری را هشداری به مدیران اجرایی کشور عنوان کرد و ادامه داد: این منشور دریچه ای به حضور حداکثری، حفظ آری مردم و رعایت حقوق داوطلبین است.

وی در ادامه با بیان اینکه ابهر دومین شهر بزرگ استان زنجان است، افزود: همکاری و همدلی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با فرمانداری، می تواند منجر به پیشرفت و توسعه منطقه شود.

دوریش امیری، ابهر را یکی از قطب های صنعتی منطقه دانست و تاکید کرد: به فرماندار جدید تاکید می کنم اولویت اول را به پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد بگذارد.

درویش با قدردانی از زحمات ولی الله ایمانی فرماندار سابق ابهر، گفت: بنده با توجه توانایی های ایشان قصد نداشتم وی را جابجا کنم، اما چون قبل از آمدن بنده کارهای انتقال وی صورت گرفته بود و مقداری بی ثباتی ایجاد شده بود وی را تغییر داده و علی حیدری را به قصد استفاده از تمامی ظرفیت ها و دیدگاه های مختلف انتخاب کردم.

آئین معارفه علی حیدری، فرماندار جدید شهرستان ابهر با حضور استاندار زنجان، امام جمعه ابهر، نماینده مردم شهرستان های ابهر و خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

علی حیدری سابقه فرمانداری شهرستان رضوانشهر و همچنین معاونت فرمانداری صومعه سرا را در کارنامه خود دارد.