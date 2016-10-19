«علیرضا ناصری» مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل حکم وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علیرضا ناصری
در میان عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش کشور، نیروی انسانی و تقویت انگیزههای لازم برای بکارگیری دانشها و مهارتهای کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی اهمیتی مضاعف را داراست و نقش صندوق ذخیره فرهنگیان که با هدف سرمایهگذاری ذخایر اقتصادی فرهنگیان معزز تشکیل شده است در تقویت این انگیزه بیبدیل است.
بدینوسیله و با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در بازار سرمایه و بنگاههای اقتصادی و با توجه به پیشنهاد مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ هیأت مدیره محترم صندوق، جنابعالی را به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب مینمایم.
شفافسازی رویدادهای مالی و اطلاعرسانی کامل از عملکرد صندوق به فرهنگیان عزیز، رعایت دقیق قوانین و مقررات به ویژه قانون تجارت و تلاش برای کاهش هزینههای اداری و چابکسازی سازمانی مورد تاکید میباشد.
توفیق روزافزون جنابعالی در انجام وظایف مندرج در اساسنامه صندوق با همراهی و همکاری سایر اعضای محترم هیأت مدیره و همکاران عزیز صندوق ذخیره را از خدوند منان مسئلت دارد.
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