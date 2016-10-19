مبارزه با مواد مخدر نیازمند دانش روز است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی مویدی در دوره آموزشی تخصصی دبیران شوراهای هماهنگی ‏مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور که از صبح امروز در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، ارتقاء دانش و آگاهی ‏در روند مبارزه با مواد مخدر، توانمندسازی دبیران شوراها، آشنایی با اصطلاحات روز مواد مخدر، شفاف‌سازی قوانین حوزه ‏مبارزه با مواد مخدر و پاسخگویی به سوالات روز را از اهم اهداف این دوره آموزشی برشمرد و گفت: این دوره فرصت ‏ارزشمندی است تا متناسب با شرایط زمانی بتوانیم در این حوزه تصمیم‌گیری درست و مناسب داشته باشیم.‏



وی در ادامه با بیان اینکه پیامدهای جهانی مواد مخدر، پیامدهای خوبی نیست،‌ افزود: هر روز که زمان را پشت سر ‏می‌گذاریم به لحاظ مواد نوظهور و جدید صنعتی و روانگردان نه تنها از نگرانی و دغدغه دنیا کم نمی‌شود بلکه شاهد نگرانی ‏و دغدغه‌ی بشریت نسبت به این پدیده خطرناک هستیم، ما ایرانیان نیز به لحاظ شرایط جغرافیایی باید همواره این نگرانی ‏را در فکر و عمل خود داشته باشیم.‏

قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه ؛ مواد مخدر را مسئله‌ای پیچیده خواند و گفت: مافیا و قاچاقچیان صحنه واقعی مواد مخدر ‏را ترسیم می‌کنند؛ چرا که مافیای پیچیده و اقتصاد سیاه مواد مخدر همواره پشت صحنه عمل می‌کند. دست اندرکاران ‏حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز همواره تلاش دارند تا این صحنه را بهم بزنند و این میدان را پاکسازی کنند، بنابراین در حوزه ‏مقابله باید تمهیدات لازم در جهت برچیده شدن صحنه‌ای که مافیا ترسیم کرده است، به کار بسته شود.‏

مویدی افزود: این روزها برخی با سیاه نمایی ادعا می‌کنند که نظام در عرصه مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده است و تلاش ‏دارند کارکرد نظام را طی سه الی چهار دهه گذشته به طریقی زیر سوال ببرند و افکار عمومی را تحریک کنند، شما دبیران ‏شوراها که سکان‌دار این حوزه هستید باید آگاهانه به دفاع از کارکرد این حوزه بپردازید. بیان "عدم موفقیت" از سوی ‏آنان، ایثارگری، جهاد و تلاش بسیاری از افراد را که در این حوزه تلاش کرده و می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم عملکرد مسئولان طی دهه‌های گذشته متناسب با توانشان بوده است، لذا باید آگاهانه، شجاعانه و ‏با زبان منطقی از عملکرد نظام دفاع کرد، دفاع منطقی هم زمانی محقق خواهد شد که افراد مدافع، دارای شناخت دقیق از ‏پدیده مواد مخدر، دانش اعتیاد و تجربه کافی در این حوزه باشند.‏

این مقام مسئول در ستاد گفت: امروزه استانداران دغدغه و نگرانی زیادی نسبت به تهدید مواد مخدر دارند که این نگرانی، ‏سرآغاز یک حرکت مثبت و البته طولانی مدت است که نتایج آن را در آینده خواهیم دید.‏

مویدی اظهار کرد: مواد مخدر پدیده‌ای است که مبارزه با آن نیازمند دانش روز ، اطلاعات جدید و معلومات کافی است؛ ‏چرا که هر روز یک عنوان جدید در بحث روان‌گردان‌ها بوجود می‌آید، برنامه های حوزه پیشگیری از اعتیاد باید در مراکز ‏آکادمیک مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سپس برنامه‌ها در سطح جامعه اجرایی شوند؛ چرا که یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها ‏در این عرصه، حوزه پیشگیری از اعتیاد است تا تمایل افراد را نسبت به این بیماری کاهش دهیم.‏

قائم مقام دبیرکل ستاد افزود: امروزه رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر یک شعار نیست بلکه تبدیل به یک برنامه ‏شده است، در مبارزه با این پدیده جهانی راهی جز این رویکرد نیست، رویکردی که همه اجتماع می‌بایست در آن سهیم ‏شوند و مشارکت کنند تا به موفقیت برسیم.‏

مویدی در پایان تاکید کرد: دبیران شوراها در استان‌ها باید دارای آخرین اطلاعات علمی، تجربی و مدیریتی در این حوزه ‏تخصصی باشند، لذا امیدوارم از این دوره آموزشی که فرصت مهمی محسوب می‌شود، نهایت استفاده و بهره کافی را ببرید.‏

گفتنی است در این دوره آموزشی که به مدت دو روز برگزار می‌شود، دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ‏های سراسر کشور مباحث تخصصی را در جنبه‌های قانونی و قضایی مرتبط بر اموال توقیفی و مصادره‌ای موضوع قانون ‏مبارزه با مواد مخدر، توسعه مشارکت‌های مردمی، فرهنگی و پیشگیری، قانون محاسبات کشور، مدیریت مصرف در برنامه ‏ششم توسعه با اولویت درمان و کاهش آسیب، رسانه و ارتباط با رسانه‌ها فرا می‌گیرند.‏