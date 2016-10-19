مبارزه با مواد مخدر نیازمند دانش روز است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی مویدی در دوره آموزشی تخصصی دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور که از صبح امروز در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، ارتقاء دانش و آگاهی در روند مبارزه با مواد مخدر، توانمندسازی دبیران شوراها، آشنایی با اصطلاحات روز مواد مخدر، شفافسازی قوانین حوزه مبارزه با مواد مخدر و پاسخگویی به سوالات روز را از اهم اهداف این دوره آموزشی برشمرد و گفت: این دوره فرصت ارزشمندی است تا متناسب با شرایط زمانی بتوانیم در این حوزه تصمیمگیری درست و مناسب داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه پیامدهای جهانی مواد مخدر، پیامدهای خوبی نیست، افزود: هر روز که زمان را پشت سر میگذاریم به لحاظ مواد نوظهور و جدید صنعتی و روانگردان نه تنها از نگرانی و دغدغه دنیا کم نمیشود بلکه شاهد نگرانی و دغدغهی بشریت نسبت به این پدیده خطرناک هستیم، ما ایرانیان نیز به لحاظ شرایط جغرافیایی باید همواره این نگرانی را در فکر و عمل خود داشته باشیم.
قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه ؛ مواد مخدر را مسئلهای پیچیده خواند و گفت: مافیا و قاچاقچیان صحنه واقعی مواد مخدر را ترسیم میکنند؛ چرا که مافیای پیچیده و اقتصاد سیاه مواد مخدر همواره پشت صحنه عمل میکند. دست اندرکاران حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز همواره تلاش دارند تا این صحنه را بهم بزنند و این میدان را پاکسازی کنند، بنابراین در حوزه مقابله باید تمهیدات لازم در جهت برچیده شدن صحنهای که مافیا ترسیم کرده است، به کار بسته شود.
مویدی افزود: این روزها برخی با سیاه نمایی ادعا میکنند که نظام در عرصه مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده است و تلاش دارند کارکرد نظام را طی سه الی چهار دهه گذشته به طریقی زیر سوال ببرند و افکار عمومی را تحریک کنند، شما دبیران شوراها که سکاندار این حوزه هستید باید آگاهانه به دفاع از کارکرد این حوزه بپردازید. بیان "عدم موفقیت" از سوی آنان، ایثارگری، جهاد و تلاش بسیاری از افراد را که در این حوزه تلاش کرده و میکنند، نادیده گرفته میشود.
وی ادامه داد: ما معتقدیم عملکرد مسئولان طی دهههای گذشته متناسب با توانشان بوده است، لذا باید آگاهانه، شجاعانه و با زبان منطقی از عملکرد نظام دفاع کرد، دفاع منطقی هم زمانی محقق خواهد شد که افراد مدافع، دارای شناخت دقیق از پدیده مواد مخدر، دانش اعتیاد و تجربه کافی در این حوزه باشند.
این مقام مسئول در ستاد گفت: امروزه استانداران دغدغه و نگرانی زیادی نسبت به تهدید مواد مخدر دارند که این نگرانی، سرآغاز یک حرکت مثبت و البته طولانی مدت است که نتایج آن را در آینده خواهیم دید.
مویدی اظهار کرد: مواد مخدر پدیدهای است که مبارزه با آن نیازمند دانش روز ، اطلاعات جدید و معلومات کافی است؛ چرا که هر روز یک عنوان جدید در بحث روانگردانها بوجود میآید، برنامه های حوزه پیشگیری از اعتیاد باید در مراکز آکادمیک مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سپس برنامهها در سطح جامعه اجرایی شوند؛ چرا که یکی از مهمترین تلاشها در این عرصه، حوزه پیشگیری از اعتیاد است تا تمایل افراد را نسبت به این بیماری کاهش دهیم.
قائم مقام دبیرکل ستاد افزود: امروزه رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر یک شعار نیست بلکه تبدیل به یک برنامه شده است، در مبارزه با این پدیده جهانی راهی جز این رویکرد نیست، رویکردی که همه اجتماع میبایست در آن سهیم شوند و مشارکت کنند تا به موفقیت برسیم.
مویدی در پایان تاکید کرد: دبیران شوراها در استانها باید دارای آخرین اطلاعات علمی، تجربی و مدیریتی در این حوزه تخصصی باشند، لذا امیدوارم از این دوره آموزشی که فرصت مهمی محسوب میشود، نهایت استفاده و بهره کافی را ببرید.
گفتنی است در این دوره آموزشی که به مدت دو روز برگزار میشود، دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور مباحث تخصصی را در جنبههای قانونی و قضایی مرتبط بر اموال توقیفی و مصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، توسعه مشارکتهای مردمی، فرهنگی و پیشگیری، قانون محاسبات کشور، مدیریت مصرف در برنامه ششم توسعه با اولویت درمان و کاهش آسیب، رسانه و ارتباط با رسانهها فرا میگیرند.
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