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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

در چهارمحال و بختیاری؛

دستگاه های اجرایی درواگذاری امور به تشکل های مردم نهاد اقدام کنند

دستگاه های اجرایی درواگذاری امور به تشکل های مردم نهاد اقدام کنند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاه های اجرایی این استان درواگذاری امور به تشکل های مردم نهاد اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: با ادغام سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان امور مربوط به جوانان مغفول مانده است.

وی افزود: حوزه کاری سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی یکی نبود و این ادغام از همان ابتدا اشتباه بوده است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف مطلوب در حوزه جوانان باید توجه ویژه ای به حوزه اشتغال، ازدواج، مسکن و نشاط اجتماعی شود.

وی یادآور شد: ارائه تسهیلات مورد نیاز به جوانان برای رونق حوزه های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی مورد توجه مسئولان دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

کد مطلب 3800731

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