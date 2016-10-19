مبارزه بامعضل قاچاق مطالبه مردم و اولویت ناجا/کاهش تخلفات کارکنان

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا و دیدار حضوری با شهروندان در جمع خبرنگاران گفت: مطابق برنامه زمانبندی شده توفیق حاصل شد امروز در مرکز نظارت همگانی ناجا با مردم دیدار و گفتگو داشته باشیم .

وی افزود: امروز با حدود ۷۰ نفراز شهروندان عزیز که پیشتر برای حضور و دیدار چهره به چهره با مسئولان ناجا ثبت نام کرده بودند گفت و گو و دیدار کردیم و در این فرصت پاسخگوی سوالات، پیشنهادات ، انتقادات و راهکارهای مردم عزیز در خصوص برخی موارد بودیم.

فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز تقدیر و تشکر هم از عملکرد کارکنان ناجا اعلام شد، ادامه داد: امروز از طریق ویدئو کنفرانس با فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان و همچنین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی ارتباط برقرار کردیم و با برخی از شهروندان این استان ها نیز گفت و گو شد.

عالی ترین مقام انتظامی کشور اضافه کرد: در ارتباط با فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان و گفت و گو با شهروندان این استان از طریق ویدئو کنفرانس دو مبحث تردد و حضور اتباع غیرمجاز و معضل اعتیاد مطرح شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مردم استان آذربایجان شرقی نیز در خصوص ممانعت از ورود کالای قاچاق به استان درخواست هایی داشتند .

وی اشاره کرد: مطابق گفته مردم، کفش تبریز تولید بومی این استان و یکی از بهترین نمونه ها در کشور و منطقه بوده است اما به علت ورود کالای قاچاق مشکلاتی در زمینه تولید و عرضه این کفش ایجاد شده است. در واقع ورود کالای قاچاق کسب و کار ساکنان این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق یکی از اولویت های اصلی و جدی نیروی انتظامی است، افزود: مبادی ورودی و مرزها باید با تزریق تجهیزات دقیق تر کنترل شود تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود که این نیازمند همکاری همه دستگاه های مسئول در این زمینه است.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی نیز با اشراف اطلاعاتی اقدامات مقابله ای در این زمینه را افزایش داده است و این مهم به افزایش ۴۰ درصدی کشفیات از نظر ریالی نسبت به سال گذشته منتج شده است.

وی تأکید کرد: به دنبال این هستیم که با اقدامات مقابله ای ، اشراف اطلاعاتی و کنترل و نظارت دقیق میزان کشفیات افزایش دهیم و به طور جد با پدیده قاچاق مقابله می کنیم.

وی در ادامه توضیح داد: برخی مراجعات امروز در خصوص خدمت سربازی و برخی از خدمات ناجا بود البته گزارشاتی نیز از برخی مراکز انتظامی ارائه شد.

سردار اشتری بیان کرد: به لطف الهی و همت همکاران در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میزان جرایم کارکنان ۱۳ درصد و فرار از خدمت ۱۸ درصد کاهش داشته است.

فرمانده ناجا با اشاره به تشکیل کمیسیونی به نام" صیانت " خاطر نشان کرد: تخلفات کارکنان در این کمیسیون مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد و خوشبختانه شاهد کاهش تخلفات کارکنان هستیم.

وی گفت: همکارانم در همه ایام سال با روحیه جهادی آماده خدمت گزاری به مردم هستند تا امنیت و آرامش را برای هموطنانمان به ارمغان بیاوریم.