تدفین ۲۰۸ شهید مدافع حرم در گلزار شهدای بهشت معصومه(س) قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، عبدالحمید وکیلی با بیان اینکه سازمان آرامستان‌های شهرداری قم خدمات مختلفی را در راستای تکریم جایگاه ایثار و شهادت ارائه می‌کند، تصریح کرد: در همین راستا در آرامستان بهشت معصومه(س) فضایی به عنوان گلزار شهدای مدافع حرم اختصاص گرفته است و خدمات به این شهدا و خانواده‌هایشان ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم با تأکید بر اینکه تمام خدمات مرتبط با شهدای مدافع حرم در آرامستان بهشت معصومه(س) رایگان است، افزود: تاکنون ۲۰۸ شهید مدافع حرم در گلزار شهدای بهشت معصومه(س) به خاک سپرده شده‌اند.

وکیلی افزود: ۲۰۷ مورد از شهدایی که در گلزار شهدای بهشت معصومه(س) دفن شده‌اند غیر ایرانی و یک شهید ایرانی بوده است.

وی آماده سازی و بهسازی گلزار شهدای مدافع حرم بهشت معصومه(س) را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: به طور مستمر اقدامات مرتبط با بهسازی و زیباسازی این گلزار شهدا متناسب با جایگاه وشان شهدای مدافع حرم صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم در پایان گفت: همچنین تمام خدمات مرتبط با تدفین شهدا از جمله تأمین سنگ قبر، نصب تابلوها، برگزاری مراسمات و... به عهده سازمان آرامستان‌ها بوده و به صورت رایگان انجام می‌شود.