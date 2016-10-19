به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: طرح تفضیلی شهر اردبیل بازنگری خود را از سال گذشته آغاز کرده و جلسات مستمری در این خصوص برگزار شده است.

وی با تأکید به اینکه مدت تهیه این طرح تا دو سال دیگر است، اضافه کرد: در نهایت بازنگری طرح تفضیلی در سال ۹۶ به اتمام می‌رسد اما تا زمان اتمام نیز توقف پروژه‌ها صحیح نیست و ما پروژه‌ها را اجرا می‌کنیم.

شهردار اردبیل در خصوص طرح جامع شورابیل نیز متذکر شد: مراحل کارشناسی طرح اجرا شده و طرح توسط مشاوران داخلی و خارجی تهیه شده است بطوریکه طرح به کمیته فنی و در ادامه کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد.

لطف‌اللهیان با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۵ اشکالی به نظرات کمیته فنی وارد نشده است، اضافه کرد: تنها درخواست بررسی طرح توسط مشاور خارجی بود که انجام شد و مجدداً طرح جامع شورابیل در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌شود.

وی با اشاره به درخواست شهرداری مبنی بر احداث مجموعه توریستی جزیره با مشارکت بخش خصوصی در مجموعه گردشگری شورابیل متذکر شد: این طرح یک کار کارشناسی و مذاکره‌ای است و بعد از پیش‌بینی حقوق شهرداری و حقوق شهروندان در کمیسیون عالی مشارکت به تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری به تصویب رسیده است.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه هیچ پروژه زیربنایی و روبنایی در شورابیل خارج از ضوابط طرح جامع اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: توسعه اردبیل تنها با مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است و با توجه به مشارکت بخش خصوصی درخواست شهرداری از شورا پذیرش این طرح است.

در این جلسه رئیس شورای شهر اردبیل نیز با تأکید به سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریالی بخش خصوصی در این طرح گردشگری افزود: این پروژه به مدت هشت سال با سازه سبک توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

به گفته ذکی اله خوشبخت بعد از هشت سال پروژه تحویل شهرداری خواهد شد و با توجه به رکود مالی شهرداری این پروژه به شیوه BOT اجرا می‌شود.

در پایان این جلسه احداث مجموعه توریستی جزیره به تصویب شورای شهر اردبیل رسید.