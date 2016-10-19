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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۶

شهردار اردبیل:

بازنگری طرح تفضیلی شهر اردبیل تا دو سال دیگر نهایی می‌شود

بازنگری طرح تفضیلی شهر اردبیل تا دو سال دیگر نهایی می‌شود

اردبیل – شهردار اردبیل گفت: بازنگری طرح تفضیلی شهر اردبیل تا سال ۹۶ نهایی خواهد شد و در وضعیت بازنگری نیز پروژه‌های شهری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: طرح تفضیلی شهر اردبیل بازنگری خود را از سال گذشته آغاز کرده و جلسات مستمری در این خصوص برگزار شده است.

وی با تأکید به اینکه مدت تهیه این طرح تا دو سال دیگر است، اضافه کرد: در نهایت بازنگری طرح تفضیلی در سال ۹۶ به اتمام می‌رسد اما تا زمان اتمام نیز توقف پروژه‌ها صحیح نیست و ما پروژه‌ها را اجرا می‌کنیم.

شهردار اردبیل در خصوص طرح جامع  شورابیل نیز متذکر شد: مراحل کارشناسی طرح اجرا شده و طرح توسط مشاوران داخلی و خارجی تهیه شده است بطوریکه طرح به کمیته فنی و در ادامه کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد.

لطف‌اللهیان با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۵ اشکالی به نظرات کمیته فنی وارد نشده است، اضافه کرد: تنها درخواست بررسی طرح توسط مشاور خارجی بود که انجام شد و مجدداً طرح جامع شورابیل در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌شود.

وی با اشاره به درخواست شهرداری مبنی بر احداث مجموعه توریستی جزیره با مشارکت بخش خصوصی در مجموعه گردشگری شورابیل متذکر شد: این طرح یک کار کارشناسی و مذاکره‌ای است و بعد از پیش‌بینی حقوق شهرداری و حقوق شهروندان در کمیسیون عالی مشارکت به تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری به تصویب رسیده است.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه هیچ پروژه زیربنایی و روبنایی در شورابیل خارج از ضوابط طرح جامع اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: توسعه اردبیل تنها با مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است و با توجه به مشارکت بخش خصوصی درخواست شهرداری از شورا پذیرش این طرح است.

در این جلسه رئیس شورای شهر اردبیل نیز با تأکید به سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریالی بخش خصوصی در این طرح گردشگری افزود: این پروژه به مدت هشت سال با سازه سبک توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

به گفته ذکی اله خوشبخت بعد از هشت سال پروژه تحویل شهرداری خواهد شد و با توجه به رکود مالی شهرداری این پروژه به شیوه BOT اجرا می‌شود.

در پایان این جلسه احداث مجموعه توریستی جزیره به تصویب شورای شهر اردبیل رسید.

کد مطلب 3800735
محمد میرزایی ناطق

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