تشکیل مرکز آموزشی و آمادگی نیروهای عملیاتی در برابر خطرات شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی در نشستی خبری اظهار داشت: استان یزد نخستین استانی است که مرکز CBRN را افتتاح کرده و این مرکز از نیازهای بسیار مهم به شمار می رود.

وی افزود: این مرکز، نخستین مرکز آموزشی و آمادگی نیروهای عملیاتی در مقابل خطرهایی شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو، هسته و انفجاری است که در یزد به صورت پایلوت برگزار می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل بیان کرد: مهمترین موضوعی که پدافند غیرعامل دنبال می‌کند، آمادگی کامل در برابر تهدیدها و کاهش آسیب‌پذیری کشور است.

وی همچنین با اشاره به هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: این هفته امسال با شعار «مصون سازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل» برگزار می شود و برنامه های متعددی به منظور روشن کردن اهمیت پدافند غیرعامل در طول این هفته برگزار می‌شود.

اسماعیلی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر توجه بیشترین به مقوله پدافند غیرعامل شده و تلاش می کنیم با همکاری رسانه ها و دستگاه‌های مختلف، مردم را نسبت به مفاهیم پدافند غیرعامل آگاه کنیم.