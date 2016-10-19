تقویت همکاری و روابط پلیس ایران و اوگاندا در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در دیدار با جانشین رئیس پلیس اوگاندا ضمن خیرمقدم به ژنرال آچولا جانشین رئیس پلیس اوگاندا و هیئت همراه اظهار کرد: امیدواریم سفر این هیئت به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از نمایشگاه ایپاس و همچنین بخش های مختلف پلیس ایران دستاوردهای خوبی برای پلیس کشور اوگاندا داشته باشد و این هیئت به اهداف مورد نظر دست یابند.

وی افزود: ما برای مردم و پلیس کشور اوگاندا احترام قائلیم و روابط میان این دو کشور از سال های گذشته شروع شده است در واقع تعاملات پلیس ایران و اوگاندا سابقه دیرینه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به امضای تفاهم نامه های پیشین ایران و اوگاندا عنوان کرد: در خصوص ادامه همکاری ها ، انتقال دانش و تجربه پلیسی به این کشور آمادگی داریم و می توانیم در خصوص توسعه همکاری ها گام های مطلوب تری برداریم.

وی خاطر نشان کرد: هدف جمهوری اسلامی ایران از تعامل با پلیس کشورهای دیگر همچون اوگاندا، انتقال تجربیات دوجانبه و دوسویه است تا مأموریت هایی که بر عهده پلیس دو کشور است را به خوبی انجام دهیم.

سردار اشتری مطرح کرد: یکی از وظایف اصلی پلیس مقابله و مبارزه با جرایم سازمان یافته از جمله تروریسم است که در این زمینه نیز آمادگی همکاری با پلیس کشور اوگاندا را داریم.

وی مطرح کرد: مجموعه های نظامی، انتظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری در زمینه تبادل دانش و تجربه را با پلیس اوگاندا دارند و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: آموزش یکی از درخواست های پلیس اوگاندا از پلیس ایران است که بستر همکاری در این زمینه نیز وجود دارد و می توانیم بر مبنای نیازسنجی و توافقات صورت گرفته با پلیس این کشور همکاری را داشته باشیم.

توانمندی های پلیس ایران مثال زدنی است

گفتنی است، جانشین رئیس پلیس اوگاندا نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی های پلیس ایران خواستار توسعه روابط پلیس دو کشور شد.

ژنرال آچولا اظهار کرد: پلیس ایران دارای دانش و مهارت مطلوبی است و در خصوص ادامه همکاری ها با پلیس ایران تأکید داریم.

وی ضمن تقدیر از مهمان نوازی پلیس ایران بیان کرد: اولویت هایی را در خصوص نوع همکاری با پلیس ایران در نظر داریم که آموزش پذیری از پلیس ایران یکی از این اولویت ها است .

سفیر کشور اوگاندا در ایران نیز ضمن اشاره به ظرفیت و توانمندی پلیس ایران بر توسعه همکاری های دوجانبه تأکید کرد.

گفتنی است، در این دیدار هدایایی به رسم یادبود از طرف فرمانده ناجا به جانشین رئیس پلیس اوگاندا و هیئت همراه تقدیم شد.