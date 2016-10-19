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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۳

بن های الکترونیکی بعد از نمایشگاه کتاب تبریز نیز اعتبار دارند

بن های الکترونیکی بعد از نمایشگاه کتاب تبریز نیز اعتبار دارند

تبریز- ستاد اطلاع رسانی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز اعلام کرد بن های الکترونیکی این نمایشگاه بعد از برگزاری نیز دارای اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه های کارت خوان برخی از کتاب فروشی های منتخب تبریز به گونه ای تنظیم شده که مردم بتوانند از بن کتاب خود، هم در زمان نمایشگاه و هم بعد از نمایشگاه استفاده کنند.

۱۲ میلیارد ریال بن خرید کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دوستداران کتاب و کتابخوانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز عرضه می شود که بن کارت های الکترونیکی با قیمت های مختلف ارایه می شوند که ۲۰ درصد یارانه ارشاد و ۸۰ درصد از سوی خود متقاضیان پرداخت می شود.

بر این اساس برخی از شهروندان که نمی توانند تمامی مبالغ بن کارت الکترونیکی کتاب را در دوران برگزاری نمایشگاه خرج کنند، می توانند تا ۱۷ روز بعد از پایان نمایشگاه نیز مانده بن کارت خود را از دستگاه های متصل به شتاب و عابربانک شهر دریافت کنند.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از ۲۶ مهر تا اول آبان ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برپاست.

کد مطلب 3800743

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