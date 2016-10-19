محمد چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به در دست اجرا بودن ۱۶۵ طرح آموزشی توسط خیران در استان لرستان اظهار داشت: این طرح های آموزشی در قالب ۶۶۸ کلاس درس احداث می شوند.

وی زیربنای این طرح های آموزشی در استان را ۸۹ هزار و ۶۷۲ متر مربع عنوان کرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز لرستان ۱۰۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از مجموع این میزان تعهدات تا کنون بیش از ۵۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان توسط خیران حقیقی و حقوقی استان تحقق پیدا کرده است.

چگنی همچنین از تحویل ۶۹ طرح آموزشی در قالب ۱۳۰ کلاس درس و زیر بنای ۲۸ هزار و ۶۸۱ متر مربع توسط خیران حقیق و حقوقی در سطح این استان به آموزش و پرورش خبر داد.