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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۱۶۵ فضای آموزشی توسط خیران در لرستان اجرا می‌شوند

۱۶۵ فضای آموزشی توسط خیران در لرستان اجرا می‌شوند

خرم آباد - مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از اجرای ۱۶۵ فضای آموزشی توسط خیران در این استان خبر داد.

محمد چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به در دست اجرا بودن ۱۶۵ طرح آموزشی توسط خیران در استان لرستان اظهار داشت: این طرح های آموزشی در قالب ۶۶۸ کلاس درس احداث می شوند.

وی زیربنای این طرح های آموزشی در استان را ۸۹ هزار و ۶۷۲ متر مربع عنوان کرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز لرستان ۱۰۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از مجموع این میزان تعهدات تا کنون بیش از ۵۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان توسط خیران حقیقی و حقوقی استان تحقق پیدا کرده است.

چگنی همچنین از تحویل ۶۹ طرح آموزشی در قالب ۱۳۰ کلاس درس و زیر بنای ۲۸ هزار و ۶۸۱ متر مربع توسط خیران حقیق و حقوقی در سطح این استان به آموزش و پرورش خبر داد.

کد مطلب 3800753

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