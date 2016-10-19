ضرورت نقش آفرینی اعضای هلال احمر در بحث آموزش های عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هلال احمر استان، محمدصادق پورمهدی شامگاه چهارشنبه در مراسم استقرار سیستم مدیریت بحران گفت: مهمترین بحث در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، آمادگی مقابله با آن و پیشگیری از تلفات جانی و مالی تا رسیدن نیروهای امدادی می باشد که با آغاز کلاس های آموزشی مرتبط با این امر جای بسی خوشحالی است که با تدوین برنامه جامع شهرداری و با مشارکت شهروندان جهت این امر مهم گامهای اساسی برداشته شده است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به نقش جمعیت هلال احمر در حوادث و بحرانها تصریح کرد : در بحث آموزشهای عمومی و آموزشهای همگانی کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر می توانند نقش مهمی ایفا کنند

پورمهدی با عنوان اینکه زندگی بشری با حوادث مختلف عجین شده است اظهار داشت: باید از حوادث گذشته درس بگیریم و برای پیشگیری و کسب اطلاعات لازم در مقابله با حوادث و کم کردن تلفات، همواره آمادگی لازم را داشته باشیم که خوشبختانه شهرداری تبریز در این خصوص گام اول را برداشته است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ضمن اعلام این مطلب که 16 کارگروه متخصص در مدیریت بحران استان با داشتن آموزش های لازم فعالیت می کنند، تصریح کرد: شهرداری تبریز بایستی همسو با آموزش مدیریت بحران به منظور کم کردن تلفات در قسمت های حاشیه ای شهر، برای شناسائی و اختصاص مکان های امن نیز اقدامات لازم را بعمل آورد.

پورمهدی در خاتمه سخنان خود ضمن عنوان اینکه شرط اول و آخر در کاهش خسارات بحران های طبیعی، همراهی مردم با مسئولین شهری می باشد اظهار امیدواری کرد روزی شاهد گسترش طرح استقرار سیستم مدیریت بحران در تمامی نقاط کلانشهر تبریز باشیم.