شهرداری اردبیل دچار رکود مالی است/ بیمه کارگر سرطانی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار شاکر شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل در خصوص درخواست کمک یک میلیاردی از شهرداری برای برگزاری همایش اربعین حسینی در اردبیل اضافه کرد: با توجه به مشکلات مالی بهتر است شهرداری اول به مشکلات خود رسیدگی داشته باشد.

وی با تأکید به اینکه ما کمک یک میلیارد ریالی را مصوب می‌کنیم اما عوارض دو میلیون ریالی را بخشش نمی‌کنیم، اضافه کرد: بهتر است در چنین مواقعی سهم حمایتی بخش دولتی مشخص شود تا در ادامه شهرداری دو برابر کمک کند.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به رکود مالی شهرداری بیان داشت: شهرداری اردبیل در رکود مالی دست به چنین کمک‌هایی می‌زند و لازم است در ابتدا سایر دستگاه‌ها کمک کنند تا شهرداری نیز پای کار بیاید.

وی با بیان اینکه این کمک ها در حالی است که به دلیل مشکلات مالی بیمه کارگر سرطانی پرداخت نمی‌شود، خواستار پرداخت بیمه این کارگر شد.

در ادامه جلسه شورای شهر اردبیل رئیس شورا به طرح درخواست شهرداری مبنی بر کمک به ستاد اربعین اشاره کرد و افزود: در این درخواست شهرداری ۵۰۰ میلیون ریال کمک نقدی و ۴۰۰ میلیون ریال کمک غیر نقدی و جنسی را مطرح کرده است.

ذکی اله خوشبخت با بیان اینکه سهم کمک تمامی دستگاه‌ها در ستاد اربعین استان مشخص شده است، خواستار نظر مثبت شورای شهر جهت کمک به ستاد اربعین برای برگزاری مراسم اربعین حسینی شد.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل با در نظر گرفتن مشکلات مالی شهرداری اردبیل کمک ۵۰۰ میلیون ریالی نقدی و غیر نقدی را مصوب کردند.