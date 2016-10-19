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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۰

استاندار فارس:

فرزندان عشایر باید با تکنولوژی روز آشنا شوند

فرزندان عشایر باید با تکنولوژی روز آشنا شوند

شیراز-استاندار فارس گفت: فرزندان عشایر باید با تکنولوژی روز آشنا شوند تا در دنیای امروزی گوی رقابت را دیگران از آنها نربایند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی چهارشنبه در گردهمایی مسؤلان امور عشایر کشور در شیراز بیان کرد: در زمان مشروطه بیشتر از ۲۵درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می دادند ولی به مرور زمان جمعیت عشایر کاهش و به حدود ۱.۸درصد در زمان حال رسیده و این نشان می دهد عشایر به مرور زمان روند اسکان خود را طی خواهند کرد.

استاندار فارس با تأکید به نقش تاریخی عشایر افزود: نقش عشایر در طول تاریخ بارز و قابل تأمل است خیلی از سلسله های حاکم بر کشور از عشایر بوده و عشایر کشور همیشه در مسیر تاریخی  زندگیشان عاملی برای استقلال کشور در مسیر نهضتهای مهم تاریخی بودند.

وی تشریح کرد: بچه های عشایر در سن ۹  سالگی به بلوغی می رسند که بچه های شهری در سن ۱۶سالگی به آن نمی رسند ولی متأسفانه بر اثر عدم تعلیم و آموزش پیشرفت چشمگیری نخواهند داشت و در سن ۲۰سالگی دیگر قادر به رقابت با همسن خود در شهر نیستند بنابراین باید با تکنولوژی آشنا شوند تا در دنیای امروزی گوی رقابت را دیگران از آنها نربایند و لزوم این هدف آموزش و تعلیم صحیح به فرزندان عشایر است.

افشانی با توجه به امر تعلیم و تربیت فرزندان عشایر تاکید کرد: اگر بخواهیم سبک زندگی عشایر در آینده شرافتمندانه و توأم با تولید ثروت باشد باید به آموزش فرزندان عشایر توجه خاصی داشته باشیم و نیاز این امر اسکان عشایر است.

استاندار فارس توضیح داد: منظور از اسکان عشایر صرفأ اسکان خانواده عشایر است بطوری که دام آنها کوچ می کند اما خانواده باید مستقر شود تا فرزندان آنها بتوانند از دانش و تکنولوژی بهره مند شوند.

وی تأکید کرد: فرزند عشایری که بدلیل بزرگ شدن در دامان طبیعت زود به بلوغ می رسد وقتی که در کنار آموزش و تکنولوژی قرار گیرد فرد توانمندی خواهد شد که در اداره کشور می تواند دست بالاتری داشته باشد.

استاندار فارس خطاب به مسؤلان امور عشایری کشور تذکر داد: فراتر از دام و تولید باید به آموزش و تعلیم فرزندان عشایر تأکید شود و حق عشایر بر گردن مسؤلین تعلیم و تربیت فرزندان آنها است و اگر از اول با برنامه عشایر را اسکان می دادیم امروز معذل حاشیه نشینی شهرها را نداشتیم و امر  حاشیه نشینی شهرها حاصل ضعف مدیریتی ما مسؤلین است.

وی اضافه کرد: کسی که روزی حاکم بلامنازع طبیعت بود با کمال تأسف امروز در حاشیه شهرها با وضع بدی زندگی می کند.

کد مطلب 3800770

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