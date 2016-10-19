فرزندان عشایر باید با تکنولوژی روز آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی چهارشنبه در گردهمایی مسؤلان امور عشایر کشور در شیراز بیان کرد: در زمان مشروطه بیشتر از ۲۵درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می دادند ولی به مرور زمان جمعیت عشایر کاهش و به حدود ۱.۸درصد در زمان حال رسیده و این نشان می دهد عشایر به مرور زمان روند اسکان خود را طی خواهند کرد.

استاندار فارس با تأکید به نقش تاریخی عشایر افزود: نقش عشایر در طول تاریخ بارز و قابل تأمل است خیلی از سلسله های حاکم بر کشور از عشایر بوده و عشایر کشور همیشه در مسیر تاریخی زندگیشان عاملی برای استقلال کشور در مسیر نهضتهای مهم تاریخی بودند.

وی تشریح کرد: بچه های عشایر در سن ۹ سالگی به بلوغی می رسند که بچه های شهری در سن ۱۶سالگی به آن نمی رسند ولی متأسفانه بر اثر عدم تعلیم و آموزش پیشرفت چشمگیری نخواهند داشت و در سن ۲۰سالگی دیگر قادر به رقابت با همسن خود در شهر نیستند بنابراین باید با تکنولوژی آشنا شوند تا در دنیای امروزی گوی رقابت را دیگران از آنها نربایند و لزوم این هدف آموزش و تعلیم صحیح به فرزندان عشایر است.

افشانی با توجه به امر تعلیم و تربیت فرزندان عشایر تاکید کرد: اگر بخواهیم سبک زندگی عشایر در آینده شرافتمندانه و توأم با تولید ثروت باشد باید به آموزش فرزندان عشایر توجه خاصی داشته باشیم و نیاز این امر اسکان عشایر است.

استاندار فارس توضیح داد: منظور از اسکان عشایر صرفأ اسکان خانواده عشایر است بطوری که دام آنها کوچ می کند اما خانواده باید مستقر شود تا فرزندان آنها بتوانند از دانش و تکنولوژی بهره مند شوند.

وی تأکید کرد: فرزند عشایری که بدلیل بزرگ شدن در دامان طبیعت زود به بلوغ می رسد وقتی که در کنار آموزش و تکنولوژی قرار گیرد فرد توانمندی خواهد شد که در اداره کشور می تواند دست بالاتری داشته باشد.

استاندار فارس خطاب به مسؤلان امور عشایری کشور تذکر داد: فراتر از دام و تولید باید به آموزش و تعلیم فرزندان عشایر تأکید شود و حق عشایر بر گردن مسؤلین تعلیم و تربیت فرزندان آنها است و اگر از اول با برنامه عشایر را اسکان می دادیم امروز معذل حاشیه نشینی شهرها را نداشتیم و امر حاشیه نشینی شهرها حاصل ضعف مدیریتی ما مسؤلین است.

وی اضافه کرد: کسی که روزی حاکم بلامنازع طبیعت بود با کمال تأسف امروز در حاشیه شهرها با وضع بدی زندگی می کند.