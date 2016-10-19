اردوهای جهادی به دروازه تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) این اقدام که پیش از آن به صورت آزمایشی در منطقه ١٢ انجام شده بود زمینه ساز حضور گروه‌های جهادی در محله محمودآباد واقع در منطقه ٢٠ برای برگزاری اردویی دو روزه شده است.

قرارگاه جهادی امام رضا(ع) اولین نقطه برای خدمت رسانی را کوره‌های آجرپزی محمودآباد انتخاب کرده است.

جایی که برخلاف اسمش آبادی نامحسوسی دارد و به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و خانه های غیراستانداردش در فصل سرما، ساکنانش مشکلات بسیاری را تحمل می‌کنند.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته گروه‌های جهادی در سه بخش عمرانی، فرهنگی و پزشکی از فردا مورخ ۲۹ ام تا ۳۰ مهر به مدت دو روز در خدمت اهالی محمودآباد هستند.

قرار بر آن است که در صورت تامین بودجه های لازم، این اردوها به صورت منظم و هر دوهفته یکبار اجرا شود.