۱۲٠ نقطه حادثه خیز شهر شیراز اصولی سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر،محمد فرخ زاده چهارشنبه در همایش شهروند یاران شیراز گفت: ایران رتبه ۲۲۶ را در بین کشورهای جهان در مورد اتلاف زمان و ترافیک دارد و هر فردی که در کشور ما دچار حادثه و فوت شود یک میلیاردو ۲٠٠میلیون تومان برای کشور هزینه دارد.

وی افزود: سالانه ۱۶هزارو۵٠٠ نفر تلفات جاده ای داریم که ۷۳درصد از تلفات کل را شامل می شود، استان فارس شهریور امسال ۸۱٠ نفر فوتی بر اثر تصادفات جاده ای داشته است.

فرخ زاده بیان کرد: طبق آمار پلیس در شش ماهه اول سال جاری ۴۲ نفر فوتی در صحنه تصادف ،دو هزارو ۲۳۸نفر جرحی و هزارو ۱۹۶ تصادف خسارتی داشتیم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تشریح کرد:امسال ۲٠٠ نقطه حادثه خیز در شهر شیراز شناسایی و ۱۲٠ نقطه حادثه خیز مرتفع و ۸۰ نقطه تا آخر سال اصولی سازی می شود و همچنین ۳ نقطه شیب معکوس که عامل موثری در واژگونی خودرو بودند نیز بازسازی شد.

وی افزود: ظرفیت پارکینگ شهر شیراز ۲۵ هزارو ۵٠٠ پارکینگ می باشد که رتبه دوم را در کشور بعد از تهران دارا هستیم.