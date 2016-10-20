کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار سازمان تبلیغات کرمان قرار دارد

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب بروز برخی از آسیبهای اجتماعی است و در همین راستا در اداره کل تبلیغات این دغدغه در دستور کار قرار گرفته است و آسیبهای اجتماعی استان کرمان احصا شده و برای مقابله با این آسیبها برنامه ریزی می شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه های موجود، ترویج اقتصاد مقاومتی و تبیین این فرهنگ در جامعه است که در همین زمینه بسته های فرهنگی تهیه شده و در اختیار مبلغان و روحانیون قرار گرفته است و در جامعه تبیین می شود.

وی افزود: در ایام محرم شاهد برگزاری عزاداری ها بدون مشکلات و آسیب ها بودیم و در همین راستا ۳ هزار و ۳۰۰ روحانی به مناطق مختلف استان کرمان اعزام شدند.

وی ادامه داد: در کرمان دو هزار و ۸۴۰ هیئت مذهبی وجود دارد و با نظارت صورت گرفته و توجیه های قبل از مراسم محرم شاهد برگزاری عزاداری های ایام محرم به بهترین شکل ممکن بودیم.