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۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان:

کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار سازمان تبلیغات کرمان قرار دارد

کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار سازمان تبلیغات کرمان قرار دارد

کرمان - مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان گفت: با توجه به دغدغه های رهبر معظم انقلاب، مقابله با آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب بروز برخی از آسیبهای اجتماعی است و در همین راستا در اداره کل تبلیغات این دغدغه در دستور کار قرار گرفته است و آسیبهای اجتماعی استان کرمان احصا شده و برای مقابله با این آسیبها برنامه ریزی می شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه های موجود، ترویج اقتصاد مقاومتی و تبیین این فرهنگ در جامعه است که در همین زمینه بسته های فرهنگی تهیه شده و در اختیار مبلغان و روحانیون قرار گرفته است و در جامعه تبیین می شود.

وی افزود: در ایام محرم شاهد برگزاری عزاداری ها بدون مشکلات و آسیب ها بودیم و در همین راستا ۳ هزار و ۳۰۰ روحانی به مناطق مختلف استان کرمان اعزام شدند.

وی ادامه داد: در کرمان دو هزار و ۸۴۰ هیئت مذهبی وجود دارد و با نظارت صورت گرفته و توجیه های قبل از مراسم محرم شاهد برگزاری عزاداری های ایام محرم به بهترین شکل ممکن بودیم.

کد مطلب 3800793

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