پرسپولیس اولین گل در اهواز را از مرتضی دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مؤسسه پنجمین فصل قشنگ که در این مدت مبتکر ایده های فراوانی برای تحقق آرزوی کودکان سرطانی بوده این بار نیز دست به ابتکار جالبی زده تا آرزوی یک کودک سرطانی دیگر تحقق پیدا کند.

این موسسه مردم نهاد در مدت اخیر یک کودک را فرمانده پلیس، یک دختر را پرنسس و یک کودک دیگر را آتش نشان کرده است و این موجودات معصوم را به آرزوی خود رسانده تا آنها با قدرت بیشتری به جنگ بیماری سرطان بروند.

مدیر مؤسسه پنجمین فصل قشنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین ایده اش برای محقق کردن آرزوی کودکان سرطانی گفت: در ادامه برنامه های خود برای تحقق آرزوی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان در اهواز، نوبت مرتضی است که همزمان با دیدار تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان به آرزویش برسد.

هدی رشیدی افزود: با پیگیری‌های موسسه پنجمین فصل قشنگ اهواز، فدراسیون فوتبال پذیرفت پیش از آغاز بازی، فضایی برای برآوردن آرزوی مرتضی فراهم کند و تیم پرسپولیس هم قبول کرد که گل بخورد.

هدی رشیدی عنوان کرد: آرزوی مرتضی هشتمین آرزوی میدانی ما است و او بیست و سومین کودکی است که به یاری خدا به آرزویش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته نهم لیگ برتر باشگاه های کشور فردا پنج شنبه ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه الغدیر اهواز تیم های استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران به مصاف هم می روند.