علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ابتدای هفته جاری سامانه سرد بارش زا وارد استان شده و بسیاری از مناطق به ویژه شهرهای شمال استان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه موجب شده در شهرهای شمالی استان و شهرهای منتهی به استان گیلان بارش‌های باران گزارش و در سایر مناطق استان نیز هوای ابری و مه‌آلود و بارش خفیف باران حاکم شود.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان فعالیت این سامانه دمای هوای مناطق مختلف استان را از پنج تا ۲۰ درجه کاهش داده و موجب بارش برف در مناطق کوهستانی و ارتفاعات به ویژه دامنه کوه سبلان شده است.

دولتی مهر آخرین وضعیت بارش باران را ۱۵ میلی‌متر در بیله سوار و ۱۲ میلی‌متر در موران گرمی عنوان کرد و افزود: همچنان بارش باران در شهرهای شمالی استان و همچنین بارش برف در ارتفاعات ادامه دارد.

وی با تأکید به اینکه هیچ یک از محورهای مواصلاتی استان به دلیل بارش مسدود نیست، اضافه کرد: لازم است شهروندان و مسافران نسبت به استفاده از پوشاک گرم و مناسب و وسایل گرمایشی اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: با وجود خروج تدریجی سامانه از امروز پیش‌بینی می‌شود فردا جمعه نیز بارش برف و باران تداوم داشته باشد.