قوه قضائيه در تشديد مجازات جرائم شكار همكاري كند

اسماعيل رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در جلسه اي با رئيس قوه قضائيه بحث تشديد مجازات هاي شكار مطرح و بنا شد خلاء هاي قانوني در اين خصوص برطرف شود.

وي تصريح كرد: همچنين در خصوص ورود افراد مسلح به مناطق حفاظت شده و مجرم شناخته شدن اين افراد ، لايحه اي در سازمان حفاظت محيط زيست تهيه شده كه اميدواريم رئيس قوه قضائيه همكاري و مساعدت لازم را در اين خصوص با سازمان حفاظت محيط زيست داشته باشد.

رمضاني گفت: لايحه اي كه بر اساس آن ورود افراد مسلح به مناطق حفاظت شده جرم محسوب مي شود ، داراي موانع و ايرداتي است كه بنا شده طي جلساتي مذاكراتي در خصوص رفع اين نواقص صورت گيرد.

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست ، به روند افزايش كشته شدن محيط بانان در مناطق حفاظت شده طي سال هاي اخير اشاره كرد و افزود: هر ساله شاهد كشته شدن تعدادي از محيط بانان در مناطق حفاظت شده هستيم و اين در حالي است كه نوع مجازات هاي تعيين شده در قانون جنبه بازدارنده از جرائم شكارغير مجاز را ندارد ، در حالي كه شدت برخورد بايد به گونه اي باشد تا افراد مسلح جرات حضور در مناطق حفاظت شده را نداشته باشند.