  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست خواستار شد:

قوه قضائيه در تشديد مجازات جرائم شكار همكاري كند

قوه قضائيه در تشديد مجازات جرائم شكار همكاري كند

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست ، با توجه به افزايش كشته شدن محيط بانان در مناطق حفاظت شده ، خواستار همكاري قوه قضائيه در جهت تشديد مجازات هاي جرائم شكار شد.

اسماعيل رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در جلسه اي با رئيس قوه قضائيه بحث تشديد مجازات هاي شكار مطرح و بنا شد خلاء هاي قانوني در اين خصوص برطرف شود.

وي تصريح كرد: همچنين در خصوص ورود افراد مسلح به مناطق حفاظت شده و مجرم شناخته شدن اين افراد ، لايحه اي در سازمان حفاظت محيط زيست تهيه شده كه اميدواريم رئيس قوه قضائيه همكاري و مساعدت لازم را در اين خصوص با سازمان حفاظت محيط زيست داشته باشد.

رمضاني گفت: لايحه اي كه بر اساس آن ورود افراد مسلح به مناطق حفاظت شده جرم محسوب مي شود ، داراي موانع و ايرداتي است كه بنا شده طي جلساتي مذاكراتي در خصوص رفع اين نواقص صورت گيرد.

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست ، به روند افزايش كشته شدن محيط بانان در مناطق حفاظت شده طي سال هاي اخير اشاره كرد و افزود: هر ساله شاهد كشته شدن تعدادي از محيط بانان در مناطق حفاظت شده هستيم و اين در حالي است كه نوع مجازات هاي تعيين شده در قانون جنبه بازدارنده از جرائم شكارغير مجاز را ندارد ، در حالي كه شدت برخورد بايد به گونه اي باشد تا افراد مسلح جرات حضور در مناطق حفاظت شده را نداشته باشند.

کد مطلب 380087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها