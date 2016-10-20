حادثه زمین فوتبال چوار یک موضوع ملی و بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در نشست با معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تعامل وزارت ورزش با استان ایلام و تقدیر از اهتمام این وزارتخانه به استان ابراز داشت: با پیگیری و توجه ویژه استاندار ایلام و مدیریت ورزش کشور اعتبارات خوبی به استان اختصاص داده شده است که با رشد ۸۳ درصدی همراه بوده است.

وی خطاب به دکتر خادم بیان کرد: روحیه مبارزه جویی و تلاش برای به اهتزاز در آوردن پرچم ایران و طنین انداز نمودن سرود جمهوری اسلامی ایران از خصوصیات بارز یک قهرمان است که در ذهن مردم استان ایلام نقش بسته است.

معاون سیاسی استانداری ایلام با اشاره به عنایات رهبری و تلاش های ریاست جمهوری در خصوص برجام بیان کرد: امروزه با وجود گشایش در برخی حوزه ها، شاهد نغض عهد دشمنان و برخی نامهربانی ها در سطح بین الملل هستیم که باعث شده در برخی حوزه ها با رکود مواجه شویم.

وی با بیان اینکه ما محدودیت منابع را می دانیم، اهمیت منابع را حس می کنیم و ظلم های که در اثر تحریم های ناجوانمردانه بوجود آمده را می بینیم گفت: اگر چه دولت تدبیر و امید در توزیع اعتبارات بخوبی عمل کرده اما استان ایلام خیلی بیشتر نیازمند اختصاص اعتبارات است چرا که ظرفیت عظیمی در بین جوانان برای توسعه رشته های ورزشی وجود دارد.