علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد با تمرکز بر روند آماده سازی مدعیان اوزان غیرالمپیکی برای حضور در رقابتهای جهانی طی چند روز گذشته در خانه کشتی در جریان بود و روز جمعه به پایان می رسد.

وی ادامه داد: مسابقات انتخابی رقابت‌های جهانی مجارستان در اوزان غیرالمپیکی روز جمعه ۷ آبان ماه برگزار می شود که در این پیکارها شاهد جدال مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در دو وزن ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم خواهیم بود.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد: کادر فنی تیم ملی برنامه های خود را به شکل منظم دنبال می‌کنند و البته پس از رقابت‌های قهرمانی کشور در اواسط آبان ماه، نفرات برتر نیز به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

وی در پایان گفت: هدف اصلی ما در سالجاری حضوری قدرتمند در جام جهانی تهران است و در نهایت پس از مسابقات انتخابی در سال آینده برای مسابقات جهانی آتی آماده می شویم.