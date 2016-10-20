به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه جهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه هستند، اظهار داشت: تهاجم های فرهنگی دشمن در عرصه های مختلف وجود دارد و باید در مقابل تهاجم های فرهنگی دشمن ایستاد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه و هدف قرار دارند باورهای دینی جوانان از مهمترین اهداف دشمنان برای ضربه زدن به این نظام و کشور است.

وی بیان کرد: باید با روحیه انقلابی و جهادی در کارها وارد شد و زمینه تحقق اهداف دشمن را نداد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به برگزاری کنسرت های موسیقی، عنوان کرد: برخی از کنسرت های موسیقی با فرهنگ اسلامی مغایرت دارد و آفت دین و فرهنگ انقلابی جامعه است.

وی ادامه داد: باید در برگزاری کنسرت در استان تجدید نظر شود و از برگزاری کنسرت هایی که زمینه را برای ایجاد گناه فراهم می کند جلوگیری کرد.

نماینده ولی فقیه در اسنان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: باید زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی بیشتر در سطح استان فراهم شود.