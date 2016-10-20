راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم رشد

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی فیلم کوتاه «من و بایسیکل» به کارگردانی «لطیف فتاحی» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم رشد خبر داد.

وی در خصوص عوامل سازنده این مستند نیز گفت: «من و بایسیکل» را یزدان باقری تصویربرداری و تدوین کرده و محصول امسال انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه است.

رضایی تصریح کرد: فیلم کوتاه «من و بایسیکل» در خصوص زندگی مردی مسن است که با ورزش دوچرخه سواری همچنان با سلامتی به زندگی ادامه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: این فیلم که ۳ تقدیرنامه از جشنواره ملی فیلم های ورزشی یزد کسب کرده، هشتمین تجربه ی مستند «لطیف فتاحی» فیلمساز و مدرس انجمن سینمای جوان کرمانشاه است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه یادآور شد: این فیلم پیش از این، موفق به دریافت ۳ جایزه از جشنواره ملی فیلم های ورزشی یزد شد و محصول امسال انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه است.