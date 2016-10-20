  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم رشد

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم رشد

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، از راهیابی فیلم کوتاه«من و بایسیکل» از کرمانشاه به جشنواره بین المللی فیلم رشد خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی فیلم کوتاه «من و بایسیکل» به کارگردانی «لطیف فتاحی» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم رشد خبر داد.

وی در خصوص عوامل سازنده این مستند نیز گفت: «من و بایسیکل» را یزدان باقری تصویربرداری و تدوین کرده  و محصول امسال انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه است.

رضایی  تصریح کرد: فیلم کوتاه «من و بایسیکل» در خصوص زندگی مردی مسن است که با ورزش دوچرخه سواری همچنان با سلامتی به زندگی ادامه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: این فیلم که ۳ تقدیرنامه از جشنواره ملی فیلم های ورزشی یزد کسب کرده، هشتمین تجربه ی مستند «لطیف فتاحی» فیلمساز و مدرس انجمن سینمای جوان کرمانشاه است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه یادآور شد: این فیلم پیش از این، موفق به دریافت ۳  جایزه از جشنواره ملی فیلم های ورزشی یزد شد و محصول امسال انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه است.

کد مطلب 3800925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها